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Екатерина Александрова вышла во второй круг Уимблдона

Российская теннисистка Екатерина Александрова, занимающая 17-е место в мировом рейтинге WTA, вышла во второй круг Уимблдона-2025.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На старте турнира «Большого шлема» на травяных кортах Александрова в двух сетах обыграла 134-ю ракетку мира, австралийку Присциллу Хон — 6:2, 7:5.

Соперницы провели на корте 1 час 25 минут. В активе россиянки восемь эйсов, семь ошибок на своей подаче и шесть реализованных брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету ее соперницы шесть подач на вылет, три двойные ошибки и три использованных брейк-пойнта из трех попыток.

Лучшим выступлением 30-летней Александровой на Уимблдоне на данный момент является выход в ⅛ финала турнира в 2023 году.

В следующем круге травяного мэйджора Александрова сыграет с нидерландкой Сюзан Ламенс. Ранее соперницы ни разу не встречались друг с другом.