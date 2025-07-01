Екатерина Александрова вышла во второй круг Уимблдона

На старте турнира «Большого шлема» на травяных кортах Александрова в двух сетах обыграла 134-ю ракетку мира, австралийку Присциллу Хон — 6:2, 7:5.
Соперницы провели на корте 1 час 25 минут. В активе россиянки восемь эйсов, семь ошибок на своей подаче и шесть реализованных брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету ее соперницы шесть подач на вылет, три двойные ошибки и три использованных брейк-пойнта из трех попыток.
Лучшим выступлением 30-летней Александровой на Уимблдоне на данный момент является выход в ⅛ финала турнира в 2023 году.
В следующем круге травяного мэйджора Александрова сыграет с нидерландкой Сюзан Ламенс. Ранее соперницы ни разу не встречались друг с другом.