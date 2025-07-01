Екатерина Александрова вышла во второй круг Уимблдона

Соперницы провели на корте 1 час 25 минут. В активе россиянки восемь эйсов, семь ошибок на своей подаче и шесть реализованных брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету ее соперницы шесть подач на вылет, три двойные ошибки и три использованных брейк-пойнта из трех попыток.