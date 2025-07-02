Хачанов, Рублев и Шнайдер во втором круге Уимблдона: что посмотреть сегодня

Опытная Павлюченкова сыграет с одним из открытий нынешнего сезона молодой американкой Эшлин Крюгер. Разница в возрасте между двумя теннисистками без малого 13 лет. Россиянка стартовала на турнире с волевой победы над опытной австралийкой Айлой Томлянович и в канун своего 34-го дня рождения попытается в пятый раз в карьере выйти в третий круг Уимблдона. Крюгер пока не впечатляет в этом сезоне на траве и с марта не может выиграть два матча подряд. Единственная встреча между соперницами прошла год назад и тогда Павлюченкова одержала непростую победу в трех сетах, но с тех пор Крюгер ощутимо прибавила в уровне игры. Нас ждет интригующее противостояние опыта и молодости, где шансы на победу у обеих теннисисток примерно равные.