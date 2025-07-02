Хачанов, Рублев и Шнайдер во втором круге Уимблдона: что посмотреть сегодня

Теннис. Уимблдон. Мужчины. 2-й круг. Синтаро Мотидзуки (Япония, 144) — Карен Хачанов (Россия, 20)
13:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Хачанов продолжает уверенное выступление на травяном отрезке сезона: победа над Маккензи Макдональдом в первом круге Уимблдона стала для него уже седьмой в сезоне на этом покрытии. Теперь он в шаге от третьего раунда — на этой стадии он останавливался на Australian Open и «Ролан Гаррос». Его соперник — 22-летний квалифаер, одержавший свою первую победу в основной сетке турнира Большого шлема. При этом Мотидзуки комфортно чувствует себя на траве и шесть лет назад выигрывал юношеский Уимблдон. Хачанов — очевидный фаворит, но японец способен удивить.
Теннис. Уимблдон. Мужчины. 2-й круг. Андрей Рублев (Россия, 14) — Ллойд Харрис (ЮАР, 320)
14:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Рублев стартовал на Уимблдоне с яркой, но нервной победы над Ласло Джере: после разгрома 6:0 в первом сете россиянин втянулся в трехсетовую борьбу на тай-брейках. Россиянин продолжает бороться с нестабильностью, которая зарубила ему первую половину сезона. Сейчас для Рублева важен результат, чтобы вернуться в топ-10 мирового рейтинга. Его соперник — южноафриканец Ллойд Харрис, который после череды травм постепенно возвращается на прежний уровень. В первом круге он сенсационно выбил 50-ю ракетку мира Зизу Бергса из Бельгии. Рублев и Харрис встречались месяц назад на «Ролан Гаррос» — тогда южноафриканец сумел навязать борьбу и зацепить один сет. На быстрой траве Харрис более опасен и способен доставить россиянину еще больше проблем.
Теннис. Уимблдон. Женщины. 2-й круг. Диана Шнайдер (Россия, 15) — Диан Парри (Франция, 118)
15:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Во втором круге Шнайдер досталась француженка Диан Парри, которая успешно прошла квалификацию и пока проводит свой лучший травяной сезон в карьере. Обе теннисистки попытаются повторить свой лучший результат на Уимблдоне — выход в третий круг. Шнайдер невнятно проводит травяную часть сезона, но против менее рейтинговых соперниц все еще показывает впечатляющую статистику. Россиянке крайне важно выиграть эту встречу, чтобы сохранить рейтинговые очки, а чтобы вернуть утерянные позиции после провала в Бад-Хомбурге, нужно продвигаться по сетке еще выше. Встреча против Парри — отличная возможность для Шнайдер вкатиться в турнирный ритм и подтвердить свои амбиции на этот Уимблдон.
Теннис. Уимблдон. Женщины. 2-й круг. Эшлин Крюгер (США, 31) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 50)
16:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Опытная Павлюченкова сыграет с одним из открытий нынешнего сезона молодой американкой Эшлин Крюгер. Разница в возрасте между двумя теннисистками без малого 13 лет. Россиянка стартовала на турнире с волевой победы над опытной австралийкой Айлой Томлянович и в канун своего 34-го дня рождения попытается в пятый раз в карьере выйти в третий круг Уимблдона. Крюгер пока не впечатляет в этом сезоне на траве и с марта не может выиграть два матча подряд. Единственная встреча между соперницами прошла год назад и тогда Павлюченкова одержала непростую победу в трех сетах, но с тех пор Крюгер ощутимо прибавила в уровне игры. Нас ждет интригующее противостояние опыта и молодости, где шансы на победу у обеих теннисисток примерно равные.