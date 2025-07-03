Джокович «с баранкой» обыграл Эванса во втором круге Уимблдона

Как сообщает Opta Ace. Новак Джокович стал самым возрастным теннисистом, сумевшим взять сет со счеом 6:0 в основной сетке мужского одиночного разряда Уимблдона, после американца Джимми Коннорса в 1991 году. Восьмикратному чемпиону мэйджоров, бывшей первой ракетке мира Коннорсу было 38 лет и 295 дней, когда он выиграл сет с «баранкой» на Уимблдоне-1991. Новаку 38 лет и 39 дней.