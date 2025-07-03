Джокович «с баранкой» обыграл Эванса во втором круге Уимблдона

6-я ракетка мира Новак Джокович победил британца Дэниэла Эванса во втором круге Уимблдона — 6:3, 6:2, 6:0. Матч длился 1 час 49 минут.
Как сообщает Opta Ace. Новак Джокович стал самым возрастным теннисистом, сумевшим взять сет со счеом 6:0 в основной сетке мужского одиночного разряда Уимблдона, после американца Джимми Коннорса в 1991 году. Восьмикратному чемпиону мэйджоров, бывшей первой ракетке мира Коннорсу было 38 лет и 295 дней, когда он выиграл сет с «баранкой» на Уимблдоне-1991. Новаку 38 лет и 39 дней.
В следующем круге Джокович сыграет против своего соотечественника Миомира Кецмановича, победившего Йеспера де Йонга из Нидерландов — 1:6, 6:3, 6:2, 6:4.
Обладателем титула в одиночном разряде Уимблдонского турнира в 2024 году стал испанский теннисист Карлос Алькарас. В финале он обыграл сНовака Джоковича — 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).
Призовой фонд травяного мейджора в 2025 году составляет рекордные 53,5 млн фунтов. Победители в женском и мужском одиночном разрядах получат по 3 млн фунтов.