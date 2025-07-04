Павлюченкова, Рублев и Хачанов, ¼ финала клубного ЧМ: что посмотреть сегодня

Хачанову пришлось выживать в пятисетовом поединке с квалифаером Мочизуки, что вызвало определенные вопросы о его готовности к турниру. Хочется верить, что больше таких сбоев в игре у россиянина не будет, потому что перед Уимблдоном он уверенно дошел до полуфинала в Галле, а затем закрыл в двух сетах Новака Джоковича в показательной игре. Боржеш, несмотря на рейтинг, имеет отрицательный баланс побед и поражений на траве, а на турнирах Большого шлема никогда не проходил дальше третьего раунда. Хачанов должен уверенно справляться с этим соперником и идти дальше.