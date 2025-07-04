Павлюченкова, Рублев и Хачанов, ¼ финала клубного ЧМ: что посмотреть сегодня

Теннис. Уимблдон. Женщины. 3-й круг. Анастасия Павлюченкова (Россия, 50) — Наоми Осака (Япония, 53)
13:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Павлюченкова накануне отметила свой 34-й день рождения и наверняка захочет порадовать себя, обыграв бывшую первую ракетку мира. Россиянка подошла к травяной части сезона в прекрасной форме может пройти далеко на этом Уимблдоне. Осака великолепно провела грунтовую часть сезона, но на траве пока смотрится не так убедительно. Ее статус фаворита в предстоящей встрече основан скорее на громком имени — Павлюченковой вполне по силам пройти японку и выйти в следующий круг.
Теннис. Уимблдон. Женщины. 3-й круг. Камилла Рахимова (Россия, 80) — Линда Носкова (Чехия, 27)
14:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Рахимова обозначила свои амбиции на этом турнире, выбив во втором круге пятую ракетку миру и прошлогоднюю финалистку Жасмин Паолини. На такой волне уверенности Рахимова вполне способна пройти и дальше, особенно если сумеет сохранить хладнокровие и агрессивный настрой. Носкова впечатляет своей уверенной игрой на траве в этом сезоне, но в последней игре не самая сильная соперница затянула ее в три сета. Если Рахимова задаст высокий темп и сохранит агрессию, у нее будут хорошие шансы выйти дальше.
Теннис. Уимблдон. Мужчины. 3-й круг. Андрей Рублев (Россия, 14) — Адриан Маннарино (Франция, 123)
14:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Рублев очевидно поймал свою игру и пока весьма уверенно двигается по сетке Уимблдона. В этом сезоне травяной корт приносит россиянину ценные рейтинговые очки и уверенность. Его соперник — опытный француз Адриан Маннаринo, который в 37 лет был вынужден проходить через квалификацию. В последнее время ему все тяжелее даются игры с более мощными соперниками. Поэтому все в руках Андрея — важно сохранить концентрацию и выдержку, чтобы одержать победу и спокойно готовиться к потенциальной дуэли с Алькарасом.
Теннис. Уимблдон. Мужчины. 3-й круг. Нуну Боржеш (Португалия, 37) — Карен Хачанов (Россия, 20)
16:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Хачанову пришлось выживать в пятисетовом поединке с квалифаером Мочизуки, что вызвало определенные вопросы о его готовности к турниру. Хочется верить, что больше таких сбоев в игре у россиянина не будет, потому что перед Уимблдоном он уверенно дошел до полуфинала в Галле, а затем закрыл в двух сетах Новака Джоковича в показательной игре. Боржеш, несмотря на рейтинг, имеет отрицательный баланс побед и поражений на траве, а на турнирах Большого шлема никогда не проходил дальше третьего раунда. Хачанов должен уверенно справляться с этим соперником и идти дальше.
Футбол. Клубный чемпионат мира. ¼ финала. «Палмейрас» (Бразилия) — «Челси» (Англия)
04:00. Где смотреть: Okko.
Повторение финала клубного ЧМ 2021 года, в котором «Челси» с большим трудом одолел «Палмейрас» в дополнительное время. Единственное поражение на этом турнире лондонцы потерпели от «Фламенго», поэтому противостояние с еще одной бразильской командой выглядит интригующе. Команда Абела Феррейры славится сильной обороной, благодаря которой она оставила свои ворота в неприкосновенности в трех из четырех матчах клубного мундиаля. Дополнительную интригу этому противостоянию прибавляет 18-летний бразилец Эстевао, который после завершения турнира отправится в «Челси». Ожидаем, что нас ждет упорный низовой матч, который может завершиться не самым очевидным исходом.