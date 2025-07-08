Арина Соболенко повторила уникальное достижение Серены Уильямс

После выхода в четвертьфинал Уимблдона 27-летняя белоруска имеет в -рейтинге 12 070 очков. Ранее подобного добивалась только 23-кратная чемпионка турниров «Большого Шлема» американка Серена Уильямс, которая в 2013 году набирала 13 615 очков.
В случае победы на Уимблдоне Соболенко наберет 13 640 очков, что позволит ей превзойти достижение Уильямс и стать обладательницей нового рекорда по количеству рейтинговых очков в женском теннисе. Обновление рейтинга WTA произойдет после завершения турнира в понедельник, 14 июля.
Рекорд по рейтинговым очкам в мужском теннисе принадлежит сербу Новаку Джоковичу, который в июне 2016 года после побед на четырех турнирах «Большого шлема» набрал 16 950 очков.
Сегодня Соболенко в четвертьфинале Уимблдона сыграет с 104-й ракеткой Мирой Лаурой Зигемунд из Германии. В случае выхода в полуфинал она сыграет с победительницей матча между американкой Амандой Анисимовой и россиянкой Анастасией Павлюченковой.