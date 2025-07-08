Арина Соболенко повторила уникальное достижение Серены Уильямс

Сегодня Соболенко в четвертьфинале Уимблдона сыграет с 104-й ракеткой Мирой Лаурой Зигемунд из Германии. В случае выхода в полуфинал она сыграет с победительницей матча между американкой Амандой Анисимовой и россиянкой Анастасией Павлюченковой.