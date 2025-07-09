Самсонова уступила Швентек в четвертьфинале Уимблдона

В четвертьфинале турнира «Большого шлема» 26-летняя спортсменка уступила 4-й ракетке мира Иге Швентек из Польши — 2:6, 5:7. Матч длился 1 час 49 минут. В полуфинале Уимблдона Свентек сыграет либо против россиянки Мирры Андреевой, либо против Белинды Бенчич из Швейцарии.
Людмила Самсонова впервые в своей карьере играла в четвертьфинале турнира «Большого шлема». На пути к ¼ финала россиянка выбила из турнира Майю Джойнт, украинку Юлию Стародубцеву, представительницу Австралии Дарью Касаткину и испанку Джессику Боусас Манейро.
Уимблдонский турнир с призовым фондом 73 млн долларов завершится в воскресенье, 13 июля. Действующей победительницей турнира в женском разряде является Барбора Крейчикова из Чехии, которая в прошлогоднем финале обыграла итальянку Жасмин Паолини (6:2, 2:6, 6:4).