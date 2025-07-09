Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самсонова уступила Швентек в четвертьфинале Уимблдона

Российская теннисистка Людмила Самсонова завершила выступление на Уимблдоне в одиночном разряде.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В четвертьфинале турнира «Большого шлема» 26-летняя спортсменка уступила 4-й ракетке мира Иге Швентек из Польши — 2:6, 5:7. Матч длился 1 час 49 минут. В полуфинале Уимблдона Свентек сыграет либо против россиянки Мирры Андреевой, либо против Белинды Бенчич из Швейцарии.

Людмила Самсонова впервые в своей карьере играла в четвертьфинале турнира «Большого шлема». На пути к ¼ финала россиянка выбила из турнира Майю Джойнт, украинку Юлию Стародубцеву, представительницу Австралии Дарью Касаткину и испанку Джессику Боусас Манейро.

Уимблдонский турнир с призовым фондом 73 млн долларов завершится в воскресенье, 13 июля. Действующей победительницей турнира в женском разряде является Барбора Крейчикова из Чехии, которая в прошлогоднем финале обыграла итальянку Жасмин Паолини (6:2, 2:6, 6:4).

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше