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Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал Уимблдона

В четвертьфинале 18-летняя теннисистка уступила Белинде Бенчич из Швейцарии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал Уимблдона, проиграв Белинде Бенчич из Швейцарии.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 10 минут, завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7). В следующем раунде Бенчич сыграет с Игой Швентек из Польши, которая обыграла россиянку Людмилу Самсонову — 6:2, 7:5.

Андреева является первой ракеткой России, занимая седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), а в лайв-таблице уже занимает пятое место. В прошлом году на Уимблдоне она проиграла в первом круге.

На счету Мирры три титула под эгидой WTA в одиночном разряде. По итогам сезона-2023 россиянка была признана новичком года по версии WTA. Лучшим результатом Андреевой на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2024). Андреева также выступала на Уимблдоне в парном разряде с россиянкой Дианой Шнайдер — они выбыли в третьем круге.

Бенчич 28 лет, она — чемпионка в одиночном разряде и серебряный призер в парном разряде Олимпийских игр 2020 года, победительница девяти турниров WTA в одиночном разряде и обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2022). На данный момент швейцарка занимает 35-е место в рейтинге WTA.

Третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон стартовал 30 июня в Лондоне и завершится 13 июля. Общий призовой фонд соревнований вырос на 8,2% в сравнении с предыдущим годом: с £50 до £53,5 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по £3 млн.

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