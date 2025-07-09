Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал Уимблдона

На счету Мирры три титула под эгидой WTA в одиночном разряде. По итогам сезона-2023 россиянка была признана новичком года по версии WTA. Лучшим результатом Андреевой на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2024). Андреева также выступала на Уимблдоне в парном разряде с россиянкой Дианой Шнайдер — они выбыли в третьем круге.