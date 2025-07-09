Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал Уимблдона, проиграв Белинде Бенчич из Швейцарии.
Встреча, которая продолжалась 2 часа 10 минут, завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7). В следующем раунде Бенчич сыграет с Игой Швентек из Польши, которая обыграла россиянку Людмилу Самсонову — 6:2, 7:5.
Андреева является первой ракеткой России, занимая седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), а в лайв-таблице уже занимает пятое место. В прошлом году на Уимблдоне она проиграла в первом круге.
На счету Мирры три титула под эгидой WTA в одиночном разряде. По итогам сезона-2023 россиянка была признана новичком года по версии WTA. Лучшим результатом Андреевой на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2024). Андреева также выступала на Уимблдоне в парном разряде с россиянкой Дианой Шнайдер — они выбыли в третьем круге.
Бенчич 28 лет, она — чемпионка в одиночном разряде и серебряный призер в парном разряде Олимпийских игр 2020 года, победительница девяти турниров WTA в одиночном разряде и обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2022). На данный момент швейцарка занимает 35-е место в рейтинге WTA.
Третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон стартовал 30 июня в Лондоне и завершится 13 июля. Общий призовой фонд соревнований вырос на 8,2% в сравнении с предыдущим годом: с £50 до £53,5 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по £3 млн.