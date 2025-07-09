Калинская не смогла выйти в полуфинал Уимблдона в парном разряде

В рейтинге WTA 26-летняя Анна Калинская занимает 39-е место в одиночном разряде. Ее лучшим результатом стало 11-е место в октябре 2024 года. На данный момент наилучшим достижением россиянки на турнирах «Большого шлема» (как в одиночном, так и в парном разряде) является выход в четвертьфинал.