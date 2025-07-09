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Калинская не смогла выйти в полуфинал Уимблдона в парном разряде

Российская теннисистка Анна Калинская в паре с румынкой Сораной Кырстей не сумели выйти в полуфинал Уимблдонского турнира в парном разряде.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В четвертьфинале Калинская и Кырстя проиграли в трех сетах Елене Остапенко из Латвии и Се Шувэй, представляющей Тайвань. Встреча, которая продлилась 2 часа 43 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 2:6.

В полуфинал парного Уимблдона ранее вышла Вероника Кудерметова, выступающая с Элизой Мертенс. Их соперницами будет дуэт из Австралии и США — Оливия Гадецки и Дезире Кравчик.

В рейтинге WTA 26-летняя Анна Калинская занимает 39-е место в одиночном разряде. Ее лучшим результатом стало 11-е место в октябре 2024 года. На данный момент наилучшим достижением россиянки на турнирах «Большого шлема» (как в одиночном, так и в парном разряде) является выход в четвертьфинал.