Новак против Синнера, Карлос против Фритца, Голдин против «Атланты»: что посмотреть сегодня

Синнер и Джокович — единственные игроки, сумевшие дойти до полуфинала на всех трех «Шлемах» сезона. Месяц назад они встречались в полуфинале «Ролан Гаррос» и тогда итальянец хладнокровно разобрался с Джоковичем в трех сетах. Янник выиграл пять последних личных встреч против Новака, став по сути главной преградой для серба на пути к новым титулам. Джокович все еще способен бодаться с молодежью, но с каждым новым турниром время играет против него, а давление общественности становится все ощутимее. И все-таки Новак — семикратный чемпион Уимблдона, а у Янника лишь один титул на траве за карьеру. Ноле значительно сильнее своего соперника на травяных кортах и способен на то, чтобы остановить первую ракетку мира в финал.