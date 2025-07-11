Новак против Синнера, Карлос против Фритца, Голдин против «Атланты»: что посмотреть сегодня

Теннис. Уимблдон. Мужчины. ½ финала. Тейлор Фритц (США, 5) — Карлос Алькарас (Испания, 2)
15:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Алькарас уверенно движется к своему третьему подряд титулу на Уимблдоне. Несмотря на некоторые трудности на ранних стадиях турнира, где он терял фокус и отдавал соперникам сеты, к концу второй недели Карлос вышел на свой стабильный высокий уровень. Текущая беспроигрышная серия испанца на всех покрытиях достигает 23 матча, на траве — 19 игр. Фритц в июне выиграл травяные турниры в Штутгарте и Истборне, из-за чего многими по праву считается теневым фаворитом Уимблдона. Но чтобы сделать шаг, ему нужно начинать обыгрывать супертопов. Против триумвирата Алькарас-Синнер-Джокович Фритц играл 17 раз, но победить смог лишь однажды. Алькарас — фаворит, но именно на траве Фритц может навязать ему серьезную борьбу.
Теннис. Уимблдон. Мужчины. ½ финала. Янник Синнер (Италия, 1) — Новак Джокович (Сербия, 6)
17:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Синнер и Джокович — единственные игроки, сумевшие дойти до полуфинала на всех трех «Шлемах» сезона. Месяц назад они встречались в полуфинале «Ролан Гаррос» и тогда итальянец хладнокровно разобрался с Джоковичем в трех сетах. Янник выиграл пять последних личных встреч против Новака, став по сути главной преградой для серба на пути к новым титулам. Джокович все еще способен бодаться с молодежью, но с каждым новым турниром время играет против него, а давление общественности становится все ощутимее. И все-таки Новак — семикратный чемпион Уимблдона, а у Янника лишь один титул на траве за карьеру. Ноле значительно сильнее своего соперника на травяных кортах и способен на то, чтобы остановить первую ракетку мира в финал.
Баскетбол. Летняя лига НБА. «Майами Хит» — «Атланта Хоукс»
23:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Влад Голдин продолжает привыкать к НБА через матчи в Летней лиге — в первых двух играх за «Майами» он сыграл в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 17 очков, 8 подборов и 3 передачи с показателем полезности «+31». Адаптация россиянина в команде происходит успешно и свое игровое время он использует весьма эффективно. Матч против «Атланты» станет очередным этапом его борьбы за место в системе «Майами» на следующий сезон.