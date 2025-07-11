В Индии отец убил теннисистку из зависти к ее доходам

По данным источника, в ходе ссоры отец Ядав выстрелил в дочь пять раз. 25-летнюю теннисистку срочно доставили в больницу, но вскоре она скончалась от полученных ранений.
В полиции обвиняемый признался в преступлении. Он заявил, что мотивом убийства стали насмешки на тему того, что он живет на средства своей дочери, получаемые от тренерской деятельности в ее теннисной академии в индийском Гургаоне (штат Харьяна на севере страны). По словам отца Ядав, эта ситуация «ущемляла его достоинство».
Лучшей позицией Радхики Ядав в рейтинге Международной федерации тенниса (ITF) было 113-е место в ноябре 2024 года.
Согласно информации на сайте ITF, за свою карьеру Радхика сыграла 36 одиночных матчей и 7 парных матчей под эгидой ITF. В последнее время она не принимала участия в матчах, сосредоточившись на работе тренером в своей академии.
Наилучшее место в рейтинге для теннисисток из Индии — 27-е место Сани Мирзы в 2007 году, а у мужчин —18-я позиция Виджая Амритраджа в 1980 году. На Олимпиаде в Атланте в 1996 году Леандер Паес завоевал бронзовую медаль в одиночном разряде. Паес, Мирза, Махеш Бхупати и Рохан Бопанна неоднократно побеждали на турнирах «Большого шлема» в парном разряде и миксте.