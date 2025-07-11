В Индии отец убил теннисистку из зависти к ее доходам

В полиции обвиняемый признался в преступлении. Он заявил, что мотивом убийства стали насмешки на тему того, что он живет на средства своей дочери, получаемые от тренерской деятельности в ее теннисной академии в индийском Гургаоне (штат Харьяна на севере страны). По словам отца Ядав, эта ситуация «ущемляла его достоинство».