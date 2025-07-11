5 крепких пар в спорте: чемпионы, которые прошли все вместе

Спорт — это не только череда побед и поражений, но и мир переплетения человеческих судеб. Иногда в этом мире образуются союзы, которые способны преодолеть любые испытания — и выстоять. Такие отношения буквально становятся примером настоящей любви.
Мирослава Вавринец и Роджер Федерер — любовь на корте
Мирослава и Роджер познакомились на Олимпийских играх в 2000 году — и уже не смогли расстаться. Это была не только судьба, но и начало блестящей карьеры теннисиста Федерера. По его словам, именно Мирка научила его работать. «Когда я познакомился с ней, у меня было 0 титулов, а сейчас — 103, и она была со мной все это время», — рассказывал Роджер в интервью.
Мирослава тоже занималась теннисом, но вынужденно завершила карьеру в 2002 году, но решила, что уж Роджер точно достигнет высот. Она буквально взяла карьеру мужа в свои руки: решала деловые вопросы, находила спонсоров и посещала все его турниры. Ее не остановила даже беременность и утомительное материнство.
«Я бы ни за что не играл так долго, если бы не она», — поделился Федерер с журналистами. Супруга была и остается главной опорой в ее жизни, а экс-теннисист по-прежнему готов на все ради ее счастья.
С тех пор прошло больше 20 лет — и Федереры все еще вместе. Пара воспитывает четверых детей: двух дочерей-близнецов и двух сыновей-близнецов. После завершения спортивной карьеры Роджер с семьей живет в Швейцарии, вдали от суеты, предпочитая спокойствие и время с близкими светским раутам. Мирослава по-прежнему рядом — не только как жена, но и как человек, с которым Роджер делит каждое решение.
Максим Траньков и Татьяна Волосожар — пара на льду и в жизни
Отношения Максима и Татьяны начинались как рабочие, но постепенно переросли в любовь. «Я и не заметил, как начал испытывать к ней очень сильные чувства», — вспоминает Траньков.
Нежная привязанность отразилась на совместных выступлениях самым положительным образом. Их называют одной из самых гармоничных и искренних пар на льду. А профессионализм на почве реальных чувств и вовсе только вырос: они вышли на топовый уровень и забрали две золотых медали на Олимпиаде в Сочи.
Впрочем, от дальнейшей погони за титулами фигуристы отказались. Они решили, что семья важнее любых побед. Однако, оставить лед совсем не смогли. Татьяна по-прежнему участвует в ледовых шоу и занимается центром фигурного катания. А Максим посвятил себя тренерской работе и дает профессиональные консультации по катанию на коньках.
Сегодня Татьяна и Максим воспитывают двоих детей и продолжают вдохновлять поклонников не только на льду, но и за его пределами. Пара живет в Москве, вместе развивает спортивные проекты и нередко делится семейными моментами в соцсетях. Несмотря на завершение соревновательной карьеры, Волосожар и Траньков остаются ярким примером того, как любовь и общее дело могут идти рука об руку.
Андре Агасси и Штеффи Граф — любовь, которая мотивирует
Теннисист Андре Агасси добивался коллеги по корту целых 7 лет. По его словам, все эти годы он блестяще играл и одерживал победы, чтобы ее впечатлить. Наконец, Штеффи сдалась — они вместе уже 25 лет. И пусть Граф завершила карьеру еще до замужества, у пары на двоих целых 30 титулов «Большого шлема».
Штеффи ушла из тенниса в 1999 году, но посещала все игры мужа вплоть до его выхода на спортивную пенсию в 2006 году. Экс-спортсмены по-прежнему вместе: ведут спокойную жизнь, занимаются благотворительностью и бизнес-проектами. А иногда вспоминают прошлое и принимают участие в показательных теннисных турнирах.
Есть у супругов и еще одно совместное увлечение — пиклбол, такая смесь тенниса и бадминтона. По словам Андре, это не просто хобби, но и способ укрепить их отношения. «Мне нравится играть со Штеффи. Да и возможность заниматься чем-то вместе только в радость», — делится Агасси эмоциями от совместных игр.
Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий — керлинг на двоих
Анастасия и Александр познакомились на тренировках в 2009 году. Несколько лет керлингисты были друзьями, но в 2012-м между ними вспыхнули чувства. Их тренер был против смешения работы с личным, но ребята хотели играть вместе — и не зря.
Ни роман, ни свадьба не помешали им одержать победу на Чемпионате Мира 2016 и завоевать бронзу на Олимпиаде в 2018-м. «Отношения не повлияли на наши выступления, качество игры, да и вообще ни на что», — справедливо заметил Крушельницкий.
Выдержали их чувства и проверку испытаниями. В 2018 году вокруг Александра разгорелся допинговый скандал, он потерял 4 года спортивной карьеры и основной источник дохода. Но Настя не оставила мужа в сложной ситуации: отвлекала его от мрачных мыслей и поддерживала семью финансово.
А в 2023 году спортивная пара вернулась на лед, чтобы вновь одерживать победы вместе. И у них это отлично получается: победа на Чемпионате России говорит сама за себя.
Стефан и Айеша Карри — баскетбол и многолетняя поддержка
Их история любви началась еще в подростковом возрасте, но свадьба состоялась только в 2011 году — 8 лет спустя. Айеша бизнесвумен и не имеет отношения к миру спорта, но это не мешает ей вдохновлять мужа на победы.
Уже в 2010 году Стефан поставил первый личный рекорд и начал свой путь к званию легендарного баскетболиста. По его словам, он верил в себя, потому что в него верила Айеша. И даже сейчас, занимая прочное место в Национальной бейсбольной ассоциации, он ставит рекорды в честь супруги.
Айеша же всегда может рассчитывать на активное участие супруга в ее кулинарном блоге. Кроме того, он готов вкладываться вообще в любые ее начинания — как физически, так и финансово.
Но их семейный тандем — не только про семью и взаимную поддержку, но и про общие проекты. Они объединили свои таланты и создали детский благотворительный фонд «Eat. Learn. Play».
В спорте случаются не просто романы со счастливым концом, но и уникальные примеры синергии между карьерой и личным. Это командная игра, где путь к успеху строится совместными усилиями, а в трудные времена всегда есть опора. Такие истории напоминают, что любить — не значит смотреть друг на друга. Любить — это смотреть в одном направлении и ничего не бояться.