5 крепких пар в спорте: чемпионы, которые прошли все вместе

Мирослава и Роджер познакомились на Олимпийских играх в 2000 году — и уже не смогли расстаться. Это была не только судьба, но и начало блестящей карьеры теннисиста Федерера. По его словам, именно Мирка научила его работать. «Когда я познакомился с ней, у меня было 0 титулов, а сейчас — 103, и она была со мной все это время», — рассказывал Роджер в интервью.