Хью Грант уснул во время матча на Уимблдоне

64-летний актер смотрел матч из Королевской ложи, где также находились другие знаменитости, включая королеву Великобритании Камиллу. Грант заснул в концовке первого сета к середине тай‑брейка спустя несколько минут после общения с королевой, кадры со спящим актером попали в телетрансляцию.