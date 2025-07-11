Хью Грант уснул во время матча на Уимблдоне

Хью Грант уснул во время четвертьфинального матча на Уимблдоне межу сербом Новаком Джоковичем и итальянцем Флавио Коболли. Встреча прошла 9 июля и завершилась победой Джоковича со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4.
64-летний актер смотрел матч из Королевской ложи, где также находились другие знаменитости, включая королеву Великобритании Камиллу. Грант заснул в концовке первого сета к середине тай‑брейка спустя несколько минут после общения с королевой, кадры со спящим актером попали в телетрансляцию.
Хью Грант известен по съемкам в таких фильмах как «Четыре свадьбы и одни похороны», «Ноттинг Хилл», «Дневник Бриджит Джонс», «Реальная любовь», «Джентльмены», «Еретик» и других. Обладатель премий «Золотой глобус», BAFTA и почетной премии «Сезар».
В полуфинале турнира Новак Джокович сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Уимблдон-2025 проходит с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он одолел серба Новака Джоковича в трех партиях — 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).