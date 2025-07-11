Григор Димитров впервые высказался после матча с Синнером

«Я не воспринимаю это как победу. Ему так не везло последние пару лет. Он много боролся с травмой, и видеть, как он снова ее получает, очень тяжело. Он мой хороший друг. Мы все видели, как он боролся. Он один из самых трудолюбивых игроков в туре. Не такой конец матча мы все хотели бы видеть. Желаем ему всего наилучшего», — сказал Синнер вскоре после матча с Григором.