Григор Димитров впервые высказался после матча с Синнером

В ⅛ финала в одиночном разряде Димитров из-за травмы был вынужден сняться с матча, ведя 2:0 по сетам у первой ракетки мира Янника Синнера.
«Иногда сердце хочет продолжать… но у Вселенной для нас другие планы. Снятие с матча Уимблдона стало одним из самых болезненных моментов в моей карьере. Спасибо за ваш поток любви — от семьи, друзей, болельщиков, коллег, всего теннисного сообщества… Ваши сообщения действительно помогли мне пережить эти тяжелые времена. Спасибо вам всем. От всей души. Восстановление начинается прямо сейчас. Скоро увидимся», — написал Димитров в социальных сетях.
«Я не воспринимаю это как победу. Ему так не везло последние пару лет. Он много боролся с травмой, и видеть, как он снова ее получает, очень тяжело. Он мой хороший друг. Мы все видели, как он боролся. Он один из самых трудолюбивых игроков в туре. Не такой конец матча мы все хотели бы видеть. Желаем ему всего наилучшего», — сказал Синнер вскоре после матча с Григором.
Григор Димитров получил частичный разрыв большой грудной мышцы. Характер травмы был установлен после тщательного обследования и консультации у одного из лучших врачей в этой сфере.
Димитров снялся с пятой игры подряд на турнирах «Большого шлема». Ранее он не смог завершить встречи на Уимблдоне-2024, Открытом чемпионате США (2024), Открытом чемпионате Австралии (2025) и «Ролан Гаррос» (2025).