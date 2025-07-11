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Россиянка вышла в финал Уимблдона в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элиз Мертенс вышли в финал Уимблдона-2025 в парном разряде.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В полуфинальном матче Кудерметова и Мертенс, получившие восьмой номер посева, обыграли австралийку Оливию Гадецки и американку Дезире Кравчик со счетом 3:6, 6:0, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа.

За победу в турнире Кудерметова и Мертенс сыграют с победительницами матча Катерина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 1) — Се Шувэй/Елена Остапенко (Тайвань/Латвия, 4).

28-летняя Кудерметова — 11-я ракетка мира в парном разряде. В паре с Мертенс она в этом году играла в четвертьфинале «Ролан Гаррос» и в финалах двух турниров категории WTA 1000 — в Мадриде и Риме. В 2021 году Кудерметова дошла до финала Уимблдона в паре с Еленой Весниной. Это ее лучший результат на турнирах «Большого шлема». На счету 29-летней Мертенс есть победы в парном разряде на Australian Open (2021, 2024), Уимблдоне (2021) и US Open (2019).

Среди представительниц России в парном разряде на Уимблдоне побеждали только Веснина и Екатерина Макарова в 2017 году.