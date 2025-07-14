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Андреева — первая россиянка в топ-5 WTA со времен Шараповой

Первая ракетка России Мирра Андреева впервые в карьере поднялась на пятую строчку одиночного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На минувшей неделе 18-летняя россиянка впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона, где уступила швейцарке Белинде Бенчич (6:7, 6:7).

Андреева стала первой россиянкой с января 2016 года, попавшей в топ-5 одиночной рейтинга WTA. Последней россиянкой, которая входила в пятерку сильнейших ракекток планеты, была Мария Шарапова.

Наибольший подъем в топ-50 рейтинга показала 34-летняя Анастасия Павлюченкова, которая после выхода в четвертьфинал Уимблдона поднялась сразу на 20 позиций — с 50-й на 30-ю строчку. Всего в топ-20 рейтинга четыре россиянки, в топ-100 — 12.

Первой ракеткой мира остается белоруска Арина Соболенко, которая стала второй теннисисткой в истории после американки Серены Уильямс, пробившей отметку в 12000 рейтинговых очков. Вторую строчку сохранила за собой американка Коко Гауфф, на третью позицию поднялась Ига Швентек из Польши, ставшая победительницей Уимблдона. Финалистка турнира Аманда Анисимова впервые в карьере дебютировала в топ-10.

Одиночный рейтинг WTA от 14 июля:

  1. (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 12 420
  2. (2). Коко Гауфф (США) — 7669
  3. (4). Ига Швентек (Польша) — 6813
  4. (3). Джессика Пегула (США) — 6423
  5. (7). Мирра Андреева (Россия) — 5163
  6. (6). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4803
  7. (12). Аманда Анисимова (США) — 4470
  8. (8). Мэдисон Киз (США) — 4374
  9. (5). Жасмин Паолини (Италия) — 3576
  10. (9). Паула Бадоса (Испания) — 3454…
    15. (15). Диана Шнайдер (Россия) — 2716
    16. (17). Екатерина Александрова (Россия) — 2666
    17. (19). Людмила Самсонова (Россия) — 2576…
    30. (50). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1509…
    38. (46). Вероника Кудерметова (Россия) — 1308…
    42. (44). Анастасия Потапова (Россия) — 1251…
    47. (39). Анна Калинская (Россия) — 1172…
    60. (64). Полина Кудерметова (Россия) — 988…
    69. (80). Камилла Рахимова (Россия) — 941…
    79. (78). Анна Блинкова (Россия) — 853…
    82. (95). Анастасия Захарова (Россия) — 829

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