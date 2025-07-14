Андреева — первая россиянка в топ-5 WTA со времен Шараповой

Первой ракеткой мира остается белоруска Арина Соболенко, которая стала второй теннисисткой в истории после американки Серены Уильямс, пробившей отметку в 12000 рейтинговых очков. Вторую строчку сохранила за собой американка Коко Гауфф, на третью позицию поднялась Ига Швентек из Польши, ставшая победительницей Уимблдона. Финалистка турнира Аманда Анисимова впервые в карьере дебютировала в топ-10.