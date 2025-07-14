Рублев отобрал у Медведева звание первой ракетки России

Рублев определил в рейтинге Даниила Медведева, который после вылета в первом круге Уимблдона от француза Бенжамена Бонзи (6:7, 6:3, 6:7, 2:6) опустился с 9-й на 14-ю строчку. Это худший результат Медведева в рейтинге с мая 2019 года. Таким образом, он потерял звание первой ракетки России и уступил его Рублеву.