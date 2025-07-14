Рублев отобрал у Медведева звание первой ракетки России

На завершившемся Уимблдоне 27-летний россиянин дошел до ⅛ финала, где уступил будущему финалисту турнира испанцу Карлосу Алькарасу (7:6, 3:6, 4:6, 4:6). Этот результат позволил Рублеву подняться с 14-й на 10-ю позицию в мировом рейтинге и спустя два с половиной месяца вернуться в топ-10.
Рублев определил в рейтинге Даниила Медведева, который после вылета в первом круге Уимблдона от француза Бенжамена Бонзи (6:7, 6:3, 6:7, 2:6) опустился с 9-й на 14-ю строчку. Это худший результат Медведева в рейтинге с мая 2019 года. Таким образом, он потерял звание первой ракетки России и уступил его Рублеву.
Первую строчку мирового рейтинга по-прежнему занимает итальянец Янник Синнер, впервые в карьере ставшим победителем Уимблдона. Второе место сохранил за собой испанец Карлос Алькарас, третьим остался немец Александр Зверев.
Одиночный рейтинг АТР от 14 июля:
- (1). Янник Синнер (Италия) — 12 030
- (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8600
- (3). Александр Зверев (Германия) — 6310
- (5). Тейлор Фриц (США) — 5035
- (4). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4650
- (6). Новак Джокович (Сербия) — 4130
- (7). Лоренцо Музетти (Италия) — 3350
- (8). Хольгер Руне (Дания) — 3540
- (10). Бен Шелтон (США) — 3330
- (14). Андрей Рублев (Россия) — 3110…
14. (9). Даниил Медведев (Россия) — 2630…
17. (20). Карен Хачанов (Россия) — 2590…
78. (75). Роман Сафиуллин (Россия) — 741