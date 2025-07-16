Медведев и Хачанов заявились на теннисный турнир в Алматы

Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов заявились на турнир АТР-250 в Алматы.
«Я рад впервые сыграть в Алматы. Это новая глава в моем теннисном путешествии. Я знаю не понаслышке о гостеприимстве, атмосфере и энтузиазме казахстанских болельщиков и буду рад приехать в Казахстан снова. До встречи на корте!» — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.
Хачанов — действующий чемпион турнира. В заявке также оказались греческий теннисист Стефанос Циципас и представитель Казахстана Александр Бублик.
Напомним, чемпиона US Open — 2021 Медведев вылетел из топ-10 мирового рейтинга после сенсационного вылета в первом круге Уимблдона-2025 от Бенжамена Бонзи. Последние два сезона Даниил не смог завоевать ни одного трофея, а его положение в рейтинге АТР сейчас худшее для него после мая 2019-го.
Таким образом, он перестал быть 1-й ракеткой России, его уже обошёл Андрей Рублев. Опередить Медведева также имеет шанс и Карен Хачанов.