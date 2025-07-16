Медведев и Хачанов заявились на теннисный турнир в Алматы

Напомним, чемпиона US Open — 2021 Медведев вылетел из топ-10 мирового рейтинга после сенсационного вылета в первом круге Уимблдона-2025 от Бенжамена Бонзи. Последние два сезона Даниил не смог завоевать ни одного трофея, а его положение в рейтинге АТР сейчас худшее для него после мая 2019-го.