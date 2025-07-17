Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Лос-Кабосе

Напомним, на завершившемся Уимблдоне Андрей Рублев дошел до ⅛ финала, где уступил будущему финалисту турнира испанцу Карлосу Алькарасу (7:6, 3:6, 4:6, 4:6). Этот результат позволил теннисисту подняться с 14-й на 10-ю позицию в мировом рейтинге и спустя два с половиной месяца вернуться в топ-10.