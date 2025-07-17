Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Лос-Кабосе

10-я ракетка мира Рублев встречался с представителем Мексики Алексом Эрнандесом, который занимает 493-ю строчку в мировом рейтинге. Матч завершился победой 27-летнего россиянина в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. Спортсмены провели на корте 1 час 15 минут.
За выход в полуфинал Рублев поборется с американцем Эмилио Навой, который в матче второго круга был сильнее представителя Китая Бу Юньчаокэтэ.
Турнира В Лос-Кабосе завершится 19 июля. Его общий призовой фонд составляет около $900 тысяч. Действующим победителем соревнований является австралиец Джордан Томпсон. В этом году он не принимает участия в турнире.
Напомним, на завершившемся Уимблдоне Андрей Рублев дошел до ⅛ финала, где уступил будущему финалисту турнира испанцу Карлосу Алькарасу (7:6, 3:6, 4:6, 4:6). Этот результат позволил теннисисту подняться с 14-й на 10-ю позицию в мировом рейтинге и спустя два с половиной месяца вернуться в топ-10.