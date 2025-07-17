Арина Соболенко снялась с турнира в Монреале

27‑летняя теннисистка из Беларуси сослалась на усталость после первой половины сезона. Отказ Соболенко подтвердила пресс‑служба турнира в соцсетях.
«С нетерпением жду начала турниров на харде в Северной Америке, но чтобы повысить свои шансы на успех в этом сезоне, я решила, что в моих интересах пропустить турнир в Монреале. Буду скучать по своим замечательным канадским фанатам, и уже с нетерпением жду встречи со всеми вами в следующем году. Спасибо за ваше понимание и поддержку — это очень много для меня значит», — написала Соболенко.
На завершившемся на прошлой неделе Уимблдонском турнире первая ракетка мира дошла до полуфинала, где уступила Аманде Анисимовой из США. На счету Соболенко 20 титулов в одиночном разряде, включая три победы на турнирах «Большого шлема».
Также снялась 10‑я ракетка мира испанка Паула Бадоса, которая лечит травму мышц таза. Освободившиеся места в основной сетке турнира получили американка Кэти Макнэлли и японка Моюка Утиджима.
Турнир в Монреале состоится 27 июля — 7 августа. В 2024 году победительницей стала американка Джессика Пегула, в финале одолевшая соотечественницу Аманду Анисимову.