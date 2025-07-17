Арина Соболенко снялась с турнира в Монреале

«С нетерпением жду начала турниров на харде в Северной Америке, но чтобы повысить свои шансы на успех в этом сезоне, я решила, что в моих интересах пропустить турнир в Монреале. Буду скучать по своим замечательным канадским фанатам, и уже с нетерпением жду встречи со всеми вами в следующем году. Спасибо за ваше понимание и поддержку — это очень много для меня значит», — написала Соболенко.