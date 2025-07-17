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Мария Шарапова выставила на продажу дом в США

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» и экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова продает свой дом в Калифорнии, сообщает Wall Street Journal.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Шарапова выставила дом в Манхэттен-Бич на продажу за $25 млн. Ранее Мария уже продавала дом в США за $5 млн.

Отмечается, что 38-летняя Шарапова приняла решение продать недвижимость из-за того, что большую часть времени проводит в доме своего мужа, британского бизнесмена Алекса Гилкса. Пара состоит в отношениях с 2018 года. 17 декабря 2020 года они объявила о помолвке. 1 июля 2022 года Шараповой и Гилкса родился сын — Теодор.

Источник: Соцсети

Мария Шарапова — самая титулованная российская теннисистка. Она выиграла 36 турниров WTA в одиночном разряде, в том числе пять турниров Большого шлема. Также Шарапова является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года. С 2005 по 2012 год спортсменка пять раз возглавляла одиночный рейтинг WTA, проведя в статусе первой ракетки мира 21 неделю. В феврале 2020 года Шарапова объявила о завершении карьеры. В июле 2024 года спортивный телеканал ESPN включил Марию в список лучших теннисисток XXI века.