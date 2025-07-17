«Я его терпеть не мог». Кирьос — об отношении к Рафаэлю Надалю

Кирьос и Надаль девять раз играли друг против друга в официальных матчах: шесть матчей завершились в пользу испанца, три — победами австралийца.
«Я его терпеть не мог. Когда он появлялся на корте и покидал его, он вызывал во мне огромную ненависть. Я испытывал глубокую неприязнь. Я был сильно мотивирован играть против него. Внутри меня кипела ярость, и я всегда старался показать свой лучший теннис, чтобы доказать всем, кто восхищался его трудолюбием, что можно добиться успеха, получая удовольствие и сохраняя спокойствие. В матчах против Роджера (Федерера — прим.ред.) или Новака (Джоковича — прим.ред.) я никогда не испытывал подобных чувств», — цитирует Кирьоса Punto de Break.
В полуфинале Уимблдона-2022 Кирьос и Надаль должны были встретиться в десятый раз, но испанец снялся из-за травмы, автоматически обеспечив австралийцу выход в финал. Это был единственный финал турнира Большого шлема в карьере Кирьоса — в нем он уступил сербу Новаку Джоковичу (6:4, 3:6, 4:6, 6:7).
Надаль завершил карьеру в октябре 2024 года в возрасте 38 лет. Испанец на протяжении 209 недель был первой ракеткой мира и одержал 22 победы на турнирах Большого шлема, в том числе рекордные 14 — на «Ролан Гаррос».
Кирьос приостановил активные выступления в ATP-туре в 2023 году из-за череды травм. За последние два с половиной года он провел пять матчей и одержал лишь одну победу. На данный момент 30-летний австралиец занимает 635-е место в одиночном рейтинге ATP.