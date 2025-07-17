«Я его терпеть не мог». Кирьос — об отношении к Рафаэлю Надалю

«Я его терпеть не мог. Когда он появлялся на корте и покидал его, он вызывал во мне огромную ненависть. Я испытывал глубокую неприязнь. Я был сильно мотивирован играть против него. Внутри меня кипела ярость, и я всегда старался показать свой лучший теннис, чтобы доказать всем, кто восхищался его трудолюбием, что можно добиться успеха, получая удовольствие и сохраняя спокойствие. В матчах против Роджера (Федерера — прим.ред.) или Новака (Джоковича — прим.ред.) я никогда не испытывал подобных чувств», — цитирует Кирьоса Punto de Break.