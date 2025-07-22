45-летняя Винус Уильямс вернулась на корт и победила

45‑летняя американка и ее соотечественница Хэйли Батист обыграли американо‑канадский дуэт Клерви Нгуну и Эжени Бушар в первом круге турнира в Вашингтоне в парном разряде. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1.
«После матча Хэйли спросила меня: “Как ощущения?” Наверное, играть в парном разряде после возвращения ещё сложнее, потому что я не парный игрок. В одиночном разряде у меня немного больше опыта, хотя и в парном я добилась отличных результатов. Просто приятно снова играть. Ситуация сильно отличается от той, что была год назад. Это как день и ночь — возможность быть здесь и готовиться к турниру, в прошлом году я готовилась к операции», — приводит слова старшей сестры Уильямс агентство «Франс Пресс».
«Я просто хочу быть здоровой. Ты можешь сыграть все матчи на свете, ты можешь сделать все на свете, но когда состояние здоровья ухудшается или когда у тебя отнимают возможности, все меняется. В тот момент я даже не думала о теннисе. Я просто хотела, чтобы операция прошла успешно. Теннис — это игра, это наша жизнь, буквально наша одержимость, это, пожалуй, культ. Но в конце концов это не имеет значения, если у тебя есть проблемы со здоровьем. Это точно помогло мне взглянуть на ситуацию со стороны и, возможно, принять решение вернуться и играть еще свободнее», — добавила Винус.
Винус Уильямс пять раз побеждала на Уимблдонском турнире в одиночном разряде (2000, 2001, 2005, 2007 и 2008) и дважды — на US Open (2000 и 2001). Также Винус завоевала четыре золотые олимпийские медали. 25 лет назад в Сиднее она в финале одиночного разряда обыграла россиянку Елену Дементьеву. Еще трижды теннисистка побеждала в парном разряде с младшей сестрой Сереной Уильямс — Сидней-2000, Пекин-2008 и Лондон-2012.