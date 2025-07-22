45-летняя Винус Уильямс вернулась на корт и победила

«Я просто хочу быть здоровой. Ты можешь сыграть все матчи на свете, ты можешь сделать все на свете, но когда состояние здоровья ухудшается или когда у тебя отнимают возможности, все меняется. В тот момент я даже не думала о теннисе. Я просто хотела, чтобы операция прошла успешно. Теннис — это игра, это наша жизнь, буквально наша одержимость, это, пожалуй, культ. Но в конце концов это не имеет значения, если у тебя есть проблемы со здоровьем. Это точно помогло мне взглянуть на ситуацию со стороны и, возможно, принять решение вернуться и играть еще свободнее», — добавила Винус.