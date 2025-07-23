Российские синхронисты на ЧМ, матчи Рублева и Медведева: что посмотреть сегодня

Теннис. Женщины. Вашингтон. 2-й круг. Анна Калинская (Россия, 48) — Магда Линетт (Польша, 28)
18:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
48-я ракетка мира Анна Калинская продолжает выступление на турнире категории WTA 500 в Вашингтоне. 26-летняя россиянка во втором круге сыграет против представительницы Польши Магды Линетт, которая занимает 28-е место в мировом рейтинге.
Ранее девушки встречались на корте лишь однажды. В 2019 году на Уимблдоне Линетт обыграла Калинскую в двух сетах. Удастся ли россиянке обыграть представительницу Польши?
Теннис. Мужчины. Вашингтон. 2-й круг. Даниил Медведев (Россия, 14) — Райлли Опелка (США, 74)
19:30. Где смотреть: паблик в VK.
14-я ракетка мира Даниил Медведев проведет свой первый матч на турнире категории АТР 500 в Вашингтоне против Райлли Опелки, который занимает 74-ю строчку в мировом рейтинге.
Счет личных встреч между теннисистами 4 — 2 в пользу Медведева. Последний раз россиянин играл против американца в этом году на турнире в Хертогенбосе. Медведев уступил Опелке в ¼ финала в двух сетах. Сможет ли россиянин взять реванш? Ответ узнаем уже скоро.
Теннис. Мужчины. Вашингтон. 2-й круг. Андрей Рублев (Россия, 10) — Лернер Тьен (США, 67)
00:00. Где смотреть: паблик в VK.
Первая ракетка России Андрей Рублев начнет выступление в Вашингтоне со второго круга. 27-летний спортсмен сыграет с американцем Лернером Тьеном, который занимает 67-место в рейтинге АТР. Ранее теннисисты не соперничали на корте.
На прошедшем Уимблдоне Андрей Рублев дошел до ⅛ финала, где уступил будущему финалисту турнира Карлосу Алькарасу из Испании. Этот результат позволил Рублеву подняться с 14-й на 10-ю позицию в мировом рейтинге. 19-летний Тьен вылетел во втором раунде соревнований.
Чемпионат мира по водным видам спорта. Женщины. Водное поло. Финал Греция — Венгрия
16:30 Где смотреть: «Матч ТВ».
Серебряный призер чемпионата мира 2024 года сборная Венгрии встретится в финале с представительницами Греции. Сборная Греции в полуфинале обыграла титулованных американок, а национальная команда Венгрии была сильнее Испании.
Сборная Греции может завоевать золото чемпионата мира во второй раз в истории. А Венгрия попробует увеличить количество золотых наград на ЧМ до трех. Кто увезет из Сингапура медали высшей пробы? Ответ узнаем уже сегодня.
Чемпионат мира по водным видам спорта. Микст. Синхронное плавание. Дуэты. Техническая программа
14:10. Где смотреть: «Матч ТВ».
Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев поборются за награды чемпионата мира по водным видам спорта в миксте. На счету Мальцева уже есть два золота в соло с соревнований в Сингапуре. Также в копилке сборной России серебро и бронза. Получится у россиян завоевать еще одну медаль?
½ финала женского чемпионата Европы по футболу. Германия — Испания
22:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Действующий победитель чемпионата мира по футболу сборная Испании сыграет в полуфинале с представительницами Германии. Испания в ¼ финала обыграла хозяйку турнира сборную Швейцарии со счетом 2:0. Сборная Германии в серии послематчевых пенальти была сильнее сборной Франции — 1:1 (6:5 пен.).
Сборная Испании ни разу в истории не выигрывала Евро. Национальная команда Германии является самой титулованной командой турнира. Немецкие футболистки победили на чемпионате Европы восемь раз. В 2022 году Германия в финале уступила англичанкам. Какая сборная выйдет в финал и будет бороться за титул? Ответ узнаем уже этим вечером.