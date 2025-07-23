Российские синхронисты на ЧМ, матчи Рублева и Медведева: что посмотреть сегодня

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев поборются за награды чемпионата мира по водным видам спорта в миксте. На счету Мальцева уже есть два золота в соло с соревнований в Сингапуре. Также в копилке сборной России серебро и бронза. Получится у россиян завоевать еще одну медаль?