Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер расстались

Напомним, слухи о расставании Иванович и Швайнштайгера появились в СМИ в апреле.
Как сообщает Bild, Шварц рассказал, что Иванович и Швайнштайгер расстались из-за непримиримых разногласий между сторонами. Адвокат попросил уважать частную динь его клиентки. Он также отметил, что пара официально не развелась.
Чемпион мира в составе сборной Германии Швайнштайгер и победительница Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» Иванович состояли в отношениях с 2014 года. В июле 2016 года пара сыграла свадьбу. Они воспитывали трех сыновей: 7-летнего Луку, 4-х летнего Леона и 2-х летнего Тео.
Ана Иванович завершила профессиональную карьеру в декабре 2016 года. Бастиан Швайнштайгер большую часть карьеры провел в мюнхенской «Баварии». В составе клуба футболист стал восьмикратным чемпионом Германии, выиграл семь Кубков, два Суперкубка страны и Лигу чемпионов.