Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер расстались

Адвокат экс-первой ракетки мира Аны Иванович Кристиан Шерц подтвердил слухи о расставании с бывшим игроком «Баварии» Бастианом Швайнштайгером, сообщает Bild.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Напомним, слухи о расставании Иванович и Швайнштайгера появились в СМИ в апреле.

Как сообщает Bild, Шварц рассказал, что Иванович и Швайнштайгер расстались из-за непримиримых разногласий между сторонами. Адвокат попросил уважать частную динь его клиентки. Он также отметил, что пара официально не развелась.

Чемпион мира в составе сборной Германии Швайнштайгер и победительница Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» Иванович состояли в отношениях с 2014 года. В июле 2016 года пара сыграла свадьбу. Они воспитывали трех сыновей: 7-летнего Луку, 4-х летнего Леона и 2-х летнего Тео.

Ана Иванович завершила профессиональную карьеру в декабре 2016 года. Бастиан Швайнштайгер большую часть карьеры провел в мюнхенской «Баварии». В составе клуба футболист стал восьмикратным чемпионом Германии, выиграл семь Кубков, два Суперкубка страны и Лигу чемпионов.

Узнать больше по теме
ФК «Бавария»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
Самый титулованный клуб ФРГ и одна из популярнейших футбольных команд мира. История ФК «Бавария» полна интересных деталей. Хроники тернистого пути легенд немецкого футбола, их рекорды и достижения, тайны символики, актуальный состав и статистика матчей — в нашей статье.
Читать дальше