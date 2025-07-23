Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер расстались

Чемпион мира в составе сборной Германии Швайнштайгер и победительница Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» Иванович состояли в отношениях с 2014 года. В июле 2016 года пара сыграла свадьбу. Они воспитывали трех сыновей: 7-летнего Луку, 4-х летнего Леона и 2-х летнего Тео.