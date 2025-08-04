Топ-10 лучших мячей для большого тенниса в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

На медленном грунте советую брать модели с фетром, где не меньше 65% натуральной шерсти: шерсть меньше забивается пылью, и мяч теряет лишь 3 сантиметра отскока за 2 часа спарринга. Синтетические «лохматятся» быстрее и проседают почти на восемь сантиметров — мы мерили это в техническом центре ФТР.