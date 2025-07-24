Арина Соболенко рассказала, как едва не завершила карьеру

— Ты рассказывала, что в 2022 году задумывалась о завершении карьеры из-за проблем с подачей. Как тебе удалось справиться с этим ментально?
— Это был очень долгий процесс. В теннисе многое происходит в голове. Ты постоянно разговариваешь сам с собой, переживаешь эмоциональные моменты. Мы действительно перепробовали всё, чтобы исправить мою подачу, но ничего не работало.
Я думала, может, это знак и стоит бросить теннис и заняться чем-то другим. Но в итоге это стало поворотным моментом. Я осталась, начала работать еще усерднее, и в итоге нашла себя ментально. Я справилась, просто снова и снова пробуя. Много разговаривала с командой, пригласила новых людей. Очень важно, чтобы рядом были правильные люди, особенно в такие моменты. Все дело в поддержке.
— Какими качествами должен обладать человек, чтобы ты захотела пригласить его в свою команду?
— Для меня очень важны лояльность, взаимопонимание и характер. Мне нужно доверять человеку, чувствовать себя в безопасности рядом с ним и быть уверенной, что никакая информация не утечет. Я называю свою команду семьей. Поэтому очень важно, чтобы в эту семью приходили хорошие люди.
— Как бы твоя команда описала тебя?
— Сумасшедшая! (смеется). А если серьезно, думаю, они бы сказали, что я всегда готова помочь. Я из тех людей, кто, если видит, что кому-то рядом нужна поддержка, сделает все возможное. Так что да, немного сумасшедшая, но очень добрая, — приводит слова Соболенко Cosmopolitan.
Арина Соболенко побеждала на трех турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2023, 2024, Открытый чемпионат США-2024); и дважды — в парном разряде (Открытый чемпионат США-2019, Открытый чемпионат Австралии-2021 — оба титула завоеваны в паре с Элизе Мертенс). Всего теннисистка из Беларуси первенствовала на 26 турнирах WTA (из них 20 — в одиночном разряде).