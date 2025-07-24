Арина Соболенко рассказала, как едва не завершила карьеру

Я думала, может, это знак и стоит бросить теннис и заняться чем-то другим. Но в итоге это стало поворотным моментом. Я осталась, начала работать еще усерднее, и в итоге нашла себя ментально. Я справилась, просто снова и снова пробуя. Много разговаривала с командой, пригласила новых людей. Очень важно, чтобы рядом были правильные люди, особенно в такие моменты. Все дело в поддержке.