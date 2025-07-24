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Арина Соболенко рассказала, как едва не завершила карьеру

Первая ракетка мира из Беларуси рассказала, как ей удалось справиться с трудностями, которые могли привести к завершению карьеры.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images

— Ты рассказывала, что в 2022 году задумывалась о завершении карьеры из-за проблем с подачей. Как тебе удалось справиться с этим ментально?

— Это был очень долгий процесс. В теннисе многое происходит в голове. Ты постоянно разговариваешь сам с собой, переживаешь эмоциональные моменты. Мы действительно перепробовали всё, чтобы исправить мою подачу, но ничего не работало.

Я думала, может, это знак и стоит бросить теннис и заняться чем-то другим. Но в итоге это стало поворотным моментом. Я осталась, начала работать еще усерднее, и в итоге нашла себя ментально. Я справилась, просто снова и снова пробуя. Много разговаривала с командой, пригласила новых людей. Очень важно, чтобы рядом были правильные люди, особенно в такие моменты. Все дело в поддержке.

— Какими качествами должен обладать человек, чтобы ты захотела пригласить его в свою команду?

— Для меня очень важны лояльность, взаимопонимание и характер. Мне нужно доверять человеку, чувствовать себя в безопасности рядом с ним и быть уверенной, что никакая информация не утечет. Я называю свою команду семьей. Поэтому очень важно, чтобы в эту семью приходили хорошие люди.

— Как бы твоя команда описала тебя?

— Сумасшедшая! (смеется). А если серьезно, думаю, они бы сказали, что я всегда готова помочь. Я из тех людей, кто, если видит, что кому-то рядом нужна поддержка, сделает все возможное. Так что да, немного сумасшедшая, но очень добрая, — приводит слова Соболенко Cosmopolitan.

Арина Соболенко побеждала на трех турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2023, 2024, Открытый чемпионат США-2024); и дважды — в парном разряде (Открытый чемпионат США-2019, Открытый чемпионат Австралии-2021 — оба титула завоеваны в паре с Элизе Мертенс). Всего теннисистка из Беларуси первенствовала на 26 турнирах WTA (из них 20 — в одиночном разряде).