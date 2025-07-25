Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

2-й тур РПЛ, матч Медведева и «Тур де Франс»: что посмотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях пятницы, 25 июля, которые стоит посмотреть.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Valerio Pennicino/Getty Images

Теннис. Женщины. Вашингтон. ¼ финала. Анна Калинская (Россия, 48) — Клара Таусон (Дания, 19)

01:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

48-я ракетка мира Анна Калинская попробует пробиться в ½ финала турнира категории WTA 500 в Вашингтоне. Россиянка встретится с представительницей Дании Кларой Таусон, которая занимает 19-е место в мировом рейтинге.

Счет личных встреч между теннисистками 1−1. В этом году Таусон не пустила Калинскую в третий круг Уимблдона. 22-летняя спортсменка обыграла спортсменку из России в двух сетах. Сможет Калинская взять верх над Таусон? Ответ узнаем уже скоро.

Теннис. Мужчины. Вашингтон. ¼ финала. Даниил Медведев (Россия, 14) — Корентен Муте (Франция, 59)

21:00. Где смотреть: паблик в VK.

14-я ракетка мира Даниил Медведев сыграет в четвертьфинале турнира категории АТР 500 в Вашингтоне. 29-летний Медведев встретится с французом Корентеном Муте, который располагается на 59-й строчке мирового рейтинга.

Ранее спортсмены встречались на корте один раз. В 2021 году Медведев обыграл Муте на турнире категории АТР 250 на Мальорке. У россиянина есть хороший шанс на титул в Вашингтоне. Посмотрим, получится у Медведева пройти в полуфинал или нет.

«Тур де Франс». Этап 19. Альбервиль — Ля-Планж

14:20. Где смотреть: Окко Спорт.

Еще один непростой горный этап в Альпах. Гонщики проедут 129,5 км. Общий набор высоты составит 4450 м. Словенец Тадей Погачар продолжает уверенно лидировать в генеральной классификации. Его преимущество над идущим вторым датчанином Йонасом Вингегором составляет 4 минуты 26 секунд.

Это последний этап, где Вингегор попробует сбросить Погачара с колеса и завоевать желтую майку лидера. Сделать это будет очень сложно. Партнеры Погачара по команде UAE Team Emirates защищают своего лидера и сопровождают его на самых сложных участках трассы, экономя силы словенцу.

Реальная борьба продолжается за третье место в общем зачете. Молодой немецкий гонщик Флориан Липовиц, выступающий за команду Red Bull-Bora-Hansgrohe, провалил 18-й этап. К нему вплотную приблизился британец Оскар Онли из Picnic PostNl. Онли занимает четвертое место в генеральной классификации. Он проигрывает Липовицу всего 22 секунды. Сегодня у британца есть реальный шанс побороться за подиум на «Тур де Франс».

2-й тур РПЛ. «Крылья Советов» — «Пари НН»

19:00. Где смотреть: «Матч ТВ».

В стартовом матче 2-го тура чемпионата России «Крылья Советов» примут на своем поле «Пари НН». Хозяева, под руководством нового главного тренера Магомеда Адиева, попробуют отобрать очки у клуба из Нижнего Новгорода. Последний раз «Пари НН» увозил победу из Самары в 2019 году.

В 1-м туре РПЛ «Крылья Советов» сыграли вничью с «Акроном» (1:1), а «Пари НН» крупно уступил фавориту чемпионата «Краснодару» (0:3).

В последних трех очных встречах команды забили на двоих 13 голов. Так что можно вновь ожидать результативную игру.


Футбол. Премьер-лига
25.07
Крылья Советов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.67
П2
3.90
Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше