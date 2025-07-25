2-й тур РПЛ, матч Медведева и «Тур де Франс»: что посмотреть сегодня

Теннис. Женщины. Вашингтон. ¼ финала. Анна Калинская (Россия, 48) — Клара Таусон (Дания, 19)
01:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
48-я ракетка мира Анна Калинская попробует пробиться в ½ финала турнира категории WTA 500 в Вашингтоне. Россиянка встретится с представительницей Дании Кларой Таусон, которая занимает 19-е место в мировом рейтинге.
Счет личных встреч между теннисистками 1−1. В этом году Таусон не пустила Калинскую в третий круг Уимблдона. 22-летняя спортсменка обыграла спортсменку из России в двух сетах. Сможет Калинская взять верх над Таусон? Ответ узнаем уже скоро.
Теннис. Мужчины. Вашингтон. ¼ финала. Даниил Медведев (Россия, 14) — Корентен Муте (Франция, 59)
21:00. Где смотреть: паблик в VK.
14-я ракетка мира Даниил Медведев сыграет в четвертьфинале турнира категории АТР 500 в Вашингтоне. 29-летний Медведев встретится с французом Корентеном Муте, который располагается на 59-й строчке мирового рейтинга.
Ранее спортсмены встречались на корте один раз. В 2021 году Медведев обыграл Муте на турнире категории АТР 250 на Мальорке. У россиянина есть хороший шанс на титул в Вашингтоне. Посмотрим, получится у Медведева пройти в полуфинал или нет.
«Тур де Франс». Этап 19. Альбервиль — Ля-Планж
14:20. Где смотреть: Окко Спорт.
Еще один непростой горный этап в Альпах. Гонщики проедут 129,5 км. Общий набор высоты составит 4450 м. Словенец Тадей Погачар продолжает уверенно лидировать в генеральной классификации. Его преимущество над идущим вторым датчанином Йонасом Вингегором составляет 4 минуты 26 секунд.
Это последний этап, где Вингегор попробует сбросить Погачара с колеса и завоевать желтую майку лидера. Сделать это будет очень сложно. Партнеры Погачара по команде UAE Team Emirates защищают своего лидера и сопровождают его на самых сложных участках трассы, экономя силы словенцу.
Реальная борьба продолжается за третье место в общем зачете. Молодой немецкий гонщик Флориан Липовиц, выступающий за команду Red Bull-Bora-Hansgrohe, провалил 18-й этап. К нему вплотную приблизился британец Оскар Онли из Picnic PostNl. Онли занимает четвертое место в генеральной классификации. Он проигрывает Липовицу всего 22 секунды. Сегодня у британца есть реальный шанс побороться за подиум на «Тур де Франс».
2-й тур РПЛ. «Крылья Советов» — «Пари НН»
19:00. Где смотреть: «Матч ТВ».
В стартовом матче 2-го тура чемпионата России «Крылья Советов» примут на своем поле «Пари НН». Хозяева, под руководством нового главного тренера Магомеда Адиева, попробуют отобрать очки у клуба из Нижнего Новгорода. Последний раз «Пари НН» увозил победу из Самары в 2019 году.
В 1-м туре РПЛ «Крылья Советов» сыграли вничью с «Акроном» (1:1), а «Пари НН» крупно уступил фавориту чемпионата «Краснодару» (0:3).
В последних трех очных встречах команды забили на двоих 13 голов. Так что можно вновь ожидать результативную игру.