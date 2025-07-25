2-й тур РПЛ, матч Медведева и «Тур де Франс»: что посмотреть сегодня

Ранее спортсмены встречались на корте один раз. В 2021 году Медведев обыграл Муте на турнире категории АТР 250 на Мальорке. У россиянина есть хороший шанс на титул в Вашингтоне. Посмотрим, получится у Медведева пройти в полуфинал или нет.