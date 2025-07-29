Анастасия Потапова вылетела в первом круге турнира в Монреале

44-я ракетка мира Потапова встречалась с представительницей Хорватии Антонией Ружич, которая занимает 94-е место в рейтинге WTA. Россиянка уступила в трех сетах со счетом 6:2, 5:7, 0:6. Спортсменки провели на корте 1 час 46 минут.
Во втором круге 22-летняя Ружич сыграет с 11-й ракеткой мира из Чехии Каролиной Муховой.
Напомним, 24-летняя Потапова вернулась в тур после травмы. Из-за повреждения россиянка пропустила третий в сезоне турнир Большого шлема — Уимблдон. На прошлой неделе Потапова также вылетела в первом раунде турнира категории WTA 500 в Вашингтоне.
В этом сезоне на счету Анастасии Потаповой один титул. Она стала победительницей турнира категории WTA 250 в Румынии, обыграв в финале представительницу Италии Лючию Бронзетти.
Турнира категории WTA 1000 в Монреале завершится 7 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 5 152 599. Действующей победительницей турнира является американка Джессика Пегула. В прошлогоднем финале она обыграла соотечественницу Аманду Анисимову в трех сетах со счетом 6:3, 2:6, 6:1.