Анастасия Потапова вылетела в первом круге турнира в Монреале

Напомним, 24-летняя Потапова вернулась в тур после травмы. Из-за повреждения россиянка пропустила третий в сезоне турнир Большого шлема — Уимблдон. На прошлой неделе Потапова также вылетела в первом раунде турнира категории WTA 500 в Вашингтоне.