Хачанов рассказал, как теннисисты относятся к выходкам Бублика

Представляющий Казахстан теннисист Александр Бублик известен своим эксцентричным поведением на корте.
— Как теннисисты относятся к Бублику?
— У меня с Сашей хорошие отношения. Каждый сам решает, как себя позиционировать. В этом есть своя идентичность, имидж, определённое становление спортсмена. Дальше уже болельщики выбирают, кого поддерживать. Кому-то это нравится, кому-то — нет. Конечно, против таких соперников непросто играть. Именно ментально, постоянно что-то отвлекает тебя. Ты не знаешь, специально он это делает или нет, это его стиль.
Знаю, что в свое время Макинрой это делал специально и вроде не скрывал. Специально вынуждал, спорил с судьями, что-то говорил соперникам. Мне было бы интересно у него спросить, как он умудрялся сам не поплыть с учётом такого хаоса на корте. Потом появился Кирьос, который это всё делал, но было видно, что ему мешало. Даже на примере матча со мной он заводился, его несло, и он не мог это контролировать. Саша тоже бывает. Не сказал бы, что делает в большей манере, чем Макинрой или Кирьос.
— Тебя это не раздражает?
— Нет.
— Укороченные подачи не кажутся неуважительными?
— Он попадает в корт, куда надо, по правилам. С другой стороны, ты можешь думать, что проще отбить, чем если он подаст сильно свою первую или вторую подачу, — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале «Макарена».