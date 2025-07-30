Хачанов рассказал, как теннисисты относятся к выходкам Бублика

Знаю, что в свое время Макинрой это делал специально и вроде не скрывал. Специально вынуждал, спорил с судьями, что-то говорил соперникам. Мне было бы интересно у него спросить, как он умудрялся сам не поплыть с учётом такого хаоса на корте. Потом появился Кирьос, который это всё делал, но было видно, что ему мешало. Даже на примере матча со мной он заводился, его несло, и он не мог это контролировать. Саша тоже бывает. Не сказал бы, что делает в большей манере, чем Макинрой или Кирьос.