Рублев сыграет с американцем в ¼ финала «Мастерса» в Торонто

11-я ракетка мира Рублев поборется за выход в полуфинал с американцем Тейлором Фрицем, который располагается на 4-й строчке в рейтинге АТР.
Напомним, Андрей Рублев в матче четвертого раунда встречался с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной при счете 6:7 (3) 7:6 (2) 3:0 в пользу россиянина Давидович-Фокина снялся с турнира из-за травмы.
Тейлор Фриц в матче четвертого круга победил представителя Чехии Иржи Легечку в трех сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 7:6 (7:5). Теннисисты провели на корте 2 часа 56 минут.
Счет личных встреч между Фрицем и Рублевым 5−4 в пользу американца. В последний раз спортсмены играли в прошлом году на «Мастерсе» в Мадриде, где россиянин одержал победу в двух сетах.
Турнир серии «Мастерс» в Торонто завершится 7 августа. Его общий призовой фонд составляет $ 9,1 млн. В прошлогоднем финале 27-летний Рублев уступил титул представителю Австралии Алексею Попырину.