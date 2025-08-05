3 способа, как наши чемпионы ставят хейтеров на место

Они выдерживают давление стадионов, напряженные матчи и Олимпийские игры, но порой комментарии хейтеров в соцсетях бьют больнее неудачного выступления. Рассказываем, как спортсмены справляются (или не справляются) с критикой и троллями.
Даниил Медведев — предпочитает не реагировать
Российский теннисист Даниил Медведев суммарно имеет в разных соцсетях более 1,3 млн подписчиков, и каждый день ему пишут кучу комментариев под постами и в «директ». И далеко не всегда это фанаты, которые поздравляют его с очередной победой и искренне радуются его успехам. После неудач ему прилетает критика, а «диванные эксперты» начинают его учить, как правильно играть и как держать ракетку.
«Очень смешно читать комментарии и сообщения в “директ” соцсетей, что мне надо менять, как менять, и как я перестал прогрессировать», — говорит Медведев. Теннисист признается, что его не заботит критика в соцсетях. Вместо того, чтобы отвечать хейтерам, он предпочитает вообще не реагировать, не думать об этом и фокусироваться исключительно на своей работе.
Алексей Ягудин — отвечает с юмором
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин активно ведет соцсети и имеет много подписчиков. Как и Даниил Медведев, он ежедневно сталкивается с хейтом, но, в отличие от теннисиста, любит отвечать. Причем, по словам Ягудина, он действует по принципу «какой привет, такой и ответ».
«Когда люди на моей странице начинают учить, как мне жить, я потираю руки и ищу ответы — очень колкие, едкие, но обязательно с юмором. Был случай: написали мне очередную гадость. Я зашел на страницу к этому человеку и везде написал то же, что и он мне: “Вы говно”» , — рассказывает Ягудин. Кстати, тот хейтер еще потом и возмущался, что фигурист тоже написал ему «приятный» комментарий.
Дмитрий Воробьев — закрыл соцсети после хейта
Для нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева соцсети вообще стали «минным полем» после одного поста. В 2024 году футболист выложил фото с трофеями охоты — убитыми зайцами. Юридически все чисто: охота в сезон разрешена. Но подписчики взорвались и захейтили его: «Убийца!», «Как можно гордиться жестокостью?».
Сначала футболист пытался объяснить, что охота — это его многолетнее хобби и что он ничего не нарушал, но волна хейта нарастала. Тогда Воробьев удалил скандальные фотографии и вообще закрыл соцсети, ограничив себя от негатива. Спустя время, когда скандал утих, футболист снова открыл страничку, но теперь осторожно выкладывает фото — там у него только футбол и редкие кадры с семьей.
Вместе с популярностью к спортсменам приходят и хейтеры, которые ждут любой промах, чтобы обрушить шквал критики. Но именно умение находить свой способ защиты отделяет чемпионов от остальных. Ведь если ты выстоял под давлением хейта, трибуны стадиона и напряженные соревнования уже не страшны.