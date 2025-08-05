3 способа, как наши чемпионы ставят хейтеров на место

«Когда люди на моей странице начинают учить, как мне жить, я потираю руки и ищу ответы — очень колкие, едкие, но обязательно с юмором. Был случай: написали мне очередную гадость. Я зашел на страницу к этому человеку и везде написал то же, что и он мне: “Вы говно”» , — рассказывает Ягудин. Кстати, тот хейтер еще потом и возмущался, что фигурист тоже написал ему «приятный» комментарий.