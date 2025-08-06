Рублев проиграл американцу в ¼ финала «Мастерса» в Торонто

11-я ракетка мира Рублев в четвертьфинале встречался с представителем США Тейлором Фрицем, который занимает 4-е место в мировом рейтинге. Рублев уступил американцу в двух сетах со счетом 3:6, 6:7 (4:7). Спортсмены провели на корте 1 час 21 минуту.
За выход в финал турнира Фриц поборется с соотечественником Беном Шелтоном, который в ¼ финала был сильнее Алекса де Минаура из Австралии (6:3, 6:4). 22-летний Шелтон впервые в карьере вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс». Для 27-летнего Фрица выход в ½ финала «Мастерса» стал седьмым в карьере.
Ранее другой российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Торонто. В ¼ финала Хачанов обыграл представителя США Алекса Микельсена. За выход в финал турнира 16-я ракетка мира поборется с представителем Германии Александром Зверевым, который занимает 3-е место в рейтинге АТР.
В live-рейтинге Хачанов уже поднялся на 13-е место. По итогам турнира он обойдет Даниила Медведева.
Турнир серии «Мастерс» в Торонто завершится 7 августа. Его общий призовой фонд составляет $ 9,1 млн. В прошлогоднем финале 27-летний Рублев уступил титул представителю Австралии Алексею Попырину.