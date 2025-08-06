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Самые странные диеты спортсменов: биохаки от 3 топовых чемпионов

Рационы этих чемпионов вызывают недоумение у врачей и восторг у фанатов. Разбираемся, у каких звезд спорта самые странные подходы к питанию — и стоит ли брать с них пример.

Евгения Штегеран
Автор Спорт Mail
Новак Джокович, чемпион с необычным рационом питания
Рассказываем о самых странных рационах спортсменов.Источник: Legion-Media

Олимпийские чемпионы умеют удивлять не только на соревнованиях, но и за столом. Их пищевая рутина колеблется от строгих ограничений до чрезмерного потребления калорий. Давайте посмотрим, в чем же причина таких гастрономических крайностей у спортсменов — и стоит ли обычным людям перенимать их опыт.

Новак Джокович — жизнь без глютена и сахара

Новак Джокович, живущий без глютена и сахара
Новак Джокович.Источник: Соцсети

Сербский теннисист строг к себе не только в плане тренировок, но и в вопросах питания. Вот уже 15 лет он не ест ничего, что содержит глютен, а также полностью исключил сахар и молочные продукты. Кроме того, он максимально ограничивает все соленое и жирное. На этот случай у спортсмена даже есть поговорка о «белых смертях», к которым относятся белый хлеб, сахар, жир и соль.

В остальном Новак придерживается принципов баланса и умеренности: только полезное и необходимое. На первом месте у спортсмена, конечно, белок: мясо, рыба и яйца. А еще он ест много зелени, овощей и не забывает о полезных жирах — маслах и орехах. Фрукты любит, но считает их десертом и позволяет себе крайне редко.

Этот помогает теннисисту оставаться в форме, но для большинства людей это перебор. Так, например, отказ от глютена и молочки нужен только по показаниям. А строгие ограничения могут привести к расстройству пищевого поведения. Пожалуй, единственное, что в питании Новака подходит всем — акцент на сбалансированности.

Майкл Фелпс — 12 тысяч калорий в день

Майкл Фелпс, в активный период карьеры потреблявший 12 тысяч калорий в день
Майкл Фелпс.Источник: Соцсети

В активный период спортивной карьеры легендарный пловец потреблял огромное количество еды — суммарно доходило до 12000 калорий в сутки. При этом Фелпс не задумывался о качестве рациона и ел все подряд. Это могла быть паста, пицца, тонна сладостей, огромная яичница и т. д.

Если учесть сверхнагрузки пловца в те годы, то количество калорий уже не так пугает. Кроме того, у Майкла всегда был ускоренный обмен веществ. Однако суть здесь не только в калориях, но и в том — откуда они берутся. 90% в нем — быстрые углеводы, а это совсем нездорово. По словам диетологов, «углеводы — топливо для организма», но их одних недостаточно. Нам необходим баланс макронутриентов, а также витамины и минералы.

Брать пример с Фелпса однозначно не стоит. Никто из нас не олимпийский чемпион с бешеным метаболизмом. К слову, и сам Майкл уже давно так не питается: после завершения карьеры ему это больше не нужно. И сейчас он утверждает, что выбирает более здоровую еду и ест гораздо меньше.

Серена Уильямс — питание как у вегана, но не совсем

Серена Уильямс, придерживающаяся вегетарианства в мягкой форме
Серена Уильямс.Источник: Соцсети

Серена никогда не была веганом в полном смысле этого слова — для нее это лишь способ прийти в форму. Например, в 2018 году экс-теннисистка использовала этот метод, чтобы «подсушиться» после родов.

В одном из интервью Уильямс рассказала, что была строгой веганкой 44 дня. Это позволило ей вернуть прежний вес и силуэт. Но теперь она придерживается мягкой формы вегетарианства: ест молочные продукты, рыбу и т. д.

Конечно, такой подход к питанию подходит далеко не всем. И дело не только в том, что он выглядит как насмешка над сторонниками истинно веганских взглядов. Составить полноценный рацион без животного белка достаточно сложно и финансово затратно.

Все это лишь подтверждает, что питание спортсменов — лишь вопрос текущих потребностей и особенностей организма. И несмотря на то что многие из них преследуют благие цели, бездумно повторять за ними не стоит. А извлечь из их опыта можно лишь то, что питание должно отвечать индивидуальным потребностям.