Самые странные диеты спортсменов: биохаки от 3 топовых чемпионов

Если учесть сверхнагрузки пловца в те годы, то количество калорий уже не так пугает. Кроме того, у Майкла всегда был ускоренный обмен веществ. Однако суть здесь не только в калориях, но и в том — откуда они берутся. 90% в нем — быстрые углеводы, а это совсем нездорово. По словам диетологов, «углеводы — топливо для организма», но их одних недостаточно. Нам необходим баланс макронутриентов, а также витамины и минералы.