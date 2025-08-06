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Украинскую теннисистку затравили после поражения в Монреале

Накануне в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в канадском Монреале 13-ракетка мира Элина Свитолина потерпела поражение от японки Наоми Осаки (2:6, 2:6).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Элина Свитолина опубликовала ряд сообщений от ставочников после поражения в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В сообщениях спортсменку оскорбляют с использованием нецензурной лексики, а также высказывают ужасные пожелания.

«Обращаюсь ко всем ставочникам, в первую очередь я мать, а не спортсменка. То, как вы разговариваете с женщинами, с матерями, ПОЗОРНО. Если бы ваши матери видели ваши сообщения, им было бы противно», — написала Свитолина на личной странице в социальных сетях.

Это была восьмая очная встреча Свитолиной и Наоми Осаки. Счет в противостоянии — 5:3 в пользу японки.

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на массовые оскорбления Элины Свитолиной.

«Отвратительно», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Действующей чемпионкой соревнований является теннисистка из США Джессика Пегула.