Украинскую теннисистку затравили после поражения в Монреале

Элина Свитолина опубликовала ряд сообщений от ставочников после поражения в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В сообщениях спортсменку оскорбляют с использованием нецензурной лексики, а также высказывают ужасные пожелания.
«Обращаюсь ко всем ставочникам, в первую очередь я мать, а не спортсменка. То, как вы разговариваете с женщинами, с матерями, ПОЗОРНО. Если бы ваши матери видели ваши сообщения, им было бы противно», — написала Свитолина на личной странице в социальных сетях.
Это была восьмая очная встреча Свитолиной и Наоми Осаки. Счет в противостоянии — 5:3 в пользу японки.
Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на массовые оскорбления Элины Свитолиной.
«Отвратительно», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.
Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Действующей чемпионкой соревнований является теннисистка из США Джессика Пегула.