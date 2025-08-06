Украинскую теннисистку затравили после поражения в Монреале

«Обращаюсь ко всем ставочникам, в первую очередь я мать, а не спортсменка. То, как вы разговариваете с женщинами, с матерями, ПОЗОРНО. Если бы ваши матери видели ваши сообщения, им было бы противно», — написала Свитолина на личной странице в социальных сетях.