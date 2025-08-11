Медведев проиграл 85-й ракеткой мира на «Мастерсе» в Цинциннати

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. За это время Медведев сделал 18 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал один из шести брейк-пойнтов. На счету Уолтона четыре подачи навылет, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.