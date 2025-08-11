Ричмонд
Медведев проиграл 85-й ракеткой мира на «Мастерсе» в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл австралийцу Адаму Уолтону (7:6, 4:6, 1:6) во втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. За это время Медведев сделал 18 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал один из шести брейк-пойнтов. На счету Уолтона четыре подачи навылет, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Для Медведева это уже третье поражение в шести матчах после «Уимблдона». В американской части сезона он выиграл два матча в Вашингтоне и один — в Торонто.

Уолтон занимает 85-е место в одиночном рейтинге ATP. 26-летний австралиец впервые в карьере обыграл соперника из топ-50. До этого он проиграл все 11 встреч с такими соперниками, не взяв при этом ни одного сета.

В третьем круге Уолтон встретился с чехом Иржи Легечкой, который обыграл американца Тристана Бойера (4:6, 6:1, 6:4).

«Мастерс» в Цинциннати с призовым фондом 9,1 млн долларов завершится 18 августа. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл Фрэнсис Тиафо (7:6, 6:2).

