Медведев проиграл 85-й ракеткой мира на «Мастерсе» в Цинциннати

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. За это время Медведев сделал 18 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал один из шести брейк-пойнтов. На счету Уолтона четыре подачи навылет, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
Для Медведева это уже третье поражение в шести матчах после «Уимблдона». В американской части сезона он выиграл два матча в Вашингтоне и один — в Торонто.
Уолтон занимает 85-е место в одиночном рейтинге ATP. 26-летний австралиец впервые в карьере обыграл соперника из топ-50. До этого он проиграл все 11 встреч с такими соперниками, не взяв при этом ни одного сета.
В третьем круге Уолтон встретился с чехом Иржи Легечкой, который обыграл американца Тристана Бойера (4:6, 6:1, 6:4).
«Мастерс» в Цинциннати с призовым фондом 9,1 млн долларов завершится 18 августа. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл Фрэнсис Тиафо (7:6, 6:2).