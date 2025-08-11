Ричмонд
Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл француза Валентена Руае (6:4, 7:6) во втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. Хачанов семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, две двойные ошибки и два из трех реализованных брейк-пойнта.

В третьем круге Хачанов сыграет с американцем Дженсоном Бруксби, который обыграл француза Артюра Казо (7:5, 6:1). В случае победы россиянин может вновь сыграть с третьей ракеткой мира Александром Зверевым из Германии, которого он обыграл на прошлой неделе в полуфинале «Мастерса» в Торонто.

В летней части сезона, после вылета в третьем круге «Ролан Гаррос», Хачанов выиграл 16 из 20 матчей. Благодаря этом результату, 29-летний россиянин поднялся в топ-10 live-рейтинга ATP.

«Мастерс» в Цинциннати с призовым фондом 9,1 млн долларов завершится 18 августа. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл Фрэнсис Тиафо (7:6, 6:2).

