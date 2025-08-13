Ричмонд
Карен Хачанов вышел в ⅛ финала «Мастерса» в Цинциннати

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл американца Дженсона Бруксби (6:3, 6:3) в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Хачанов дважды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, ноль двойных ошибок и один из трех реализованных брейк-пойнтов.

Соперником Хачанова в ⅛ финала, вероятно, станет третья ракетка мира Александр Зверев из Германии. Его матч против американца Брэндона Накашимы был остановлен из-за грозы при счете 6:4, 5:4. Чтобы завершить игру, Звереву оставалось выиграть один гейм на своей подаче.

Хачанов и Зверев играли друг с другом 6 августа в полуфинале «Мастерса» в Торонто. Тот матч закончился победой россиянина со счетом 6:3, 4:6, 7:6. Для Хачанова это была первая победа над Зверевым за последние шесть лет.

«Мастерс» в Цинциннати с призовым фондом 9,1 млн долларов завершится 18 августа. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл Фрэнсиса Тиафо (7:6, 6:2).

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше