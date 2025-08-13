Карен Хачанов вышел в ⅛ финала «Мастерса» в Цинциннати

Хачанов и Зверев играли друг с другом 6 августа в полуфинале «Мастерса» в Торонто. Тот матч закончился победой россиянина со счетом 6:3, 4:6, 7:6. Для Хачанова это была первая победа над Зверевым за последние шесть лет.