Карен Хачанов вышел в ⅛ финала «Мастерса» в Цинциннати

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Хачанов дважды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, ноль двойных ошибок и один из трех реализованных брейк-пойнтов.
Соперником Хачанова в ⅛ финала, вероятно, станет третья ракетка мира Александр Зверев из Германии. Его матч против американца Брэндона Накашимы был остановлен из-за грозы при счете 6:4, 5:4. Чтобы завершить игру, Звереву оставалось выиграть один гейм на своей подаче.
Хачанов и Зверев играли друг с другом 6 августа в полуфинале «Мастерса» в Торонто. Тот матч закончился победой россиянина со счетом 6:3, 4:6, 7:6. Для Хачанова это была первая победа над Зверевым за последние шесть лет.
«Мастерс» в Цинциннати с призовым фондом 9,1 млн долларов завершится 18 августа. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл Фрэнсиса Тиафо (7:6, 6:2).