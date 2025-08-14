Ричмонд
Рублев сыграет с Алькарасом в ¼ финала турнира в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в матче четвертого круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Первая ракетка России Рублев встречался с представителем Аргентины Франсиско Комесаньей, который занимает 71-е место в мировом рейтинге. 27-летний Рублев обыграл Комесанью в двух сетах со счетом 6:2, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 4 минуты.

В следующем круге 11-я ракетка мира Рублев сыграет с представителем Испании Карлосом Алькарасом, который в четвертом раунде был сильнее итальянца Луки Нарди в двух сетах со счетом 6:1, 6:4.

В этом сезоне Алькарас уже обыгрывал Рублева на Уимблдоне. Всего теннисисты играли между собой 4 раза. Счет личных встреч 3−1 в пользу испанского спортсмена.

В другом матче дня финалист турнира в Торонто россиянин Карен Хачанов не смог доиграть встречу четвертого круга против представителя Германии Александра Зверева. Хачанов завершил борьбу, проигрывая 5:7, 0:3.

Турнир серии «Мастерс» завершится в Цинциннати 18 августа. Его общий призовой фонд составляет $9,1 млн. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Биография Андрея Рублева: карьера и личная жизнь теннисиста
Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
