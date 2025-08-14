Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

34-я ракетка мира Калинская встречалась с соотечественницей Екатериной Александровой, которая занимает 16-е место в мировом рейтинге. Калинская одержала победу в трех сетах со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:1. Девушки провели на корте 2 часа 16 минут.
За выход в полуфинал россиянка поборется с победительницей Уимблдона-2025 Игой Швентек из Польши, которая в четвертом круге была сильнее представительницы Румынии Сораны Кырсти.
У Калинской в активе есть одна победа над Швентек. Россиянка обыграла представительницу Польши в прошлом году на турнире в Дубае.
В другом матче дня Вероника Кудерметова вышла в четвертый круг соревнований в Цинциннати. Россиянка обыграла Клару Таусон из Дании в трех сетах со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:4. Спортсменки провели на корте 2 часа 46 минут. В четвертом круге Кудерметова сыграет с Магдой Линетт из Польши.
Турнир категории WTA 1000 в Цинциннати завершится 18 августа. Его общий призовой фонд составляет $5,1 млн. Действующей победительницей соревнования является первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси.