Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу в матче четвертого круга турнира категории WTA 1000 в Цинциннати.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

34-я ракетка мира Калинская встречалась с соотечественницей Екатериной Александровой, которая занимает 16-е место в мировом рейтинге. Калинская одержала победу в трех сетах со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:1. Девушки провели на корте 2 часа 16 минут.

За выход в полуфинал россиянка поборется с победительницей Уимблдона-2025 Игой Швентек из Польши, которая в четвертом круге была сильнее представительницы Румынии Сораны Кырсти.

У Калинской в активе есть одна победа над Швентек. Россиянка обыграла представительницу Польши в прошлом году на турнире в Дубае.

В другом матче дня Вероника Кудерметова вышла в четвертый круг соревнований в Цинциннати. Россиянка обыграла Клару Таусон из Дании в трех сетах со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:4. Спортсменки провели на корте 2 часа 46 минут. В четвертом круге Кудерметова сыграет с Магдой Линетт из Польши.

Турнир категории WTA 1000 в Цинциннати завершится 18 августа. Его общий призовой фонд составляет $5,1 млн. Действующей победительницей соревнования является первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси.

