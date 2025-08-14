Рыбакина высказалась о грядущем матче с Соболенко в Цинциннати

10-я ракетка мира Рыбакина в четвертом раунде встречалась с победительницей Открытого чемпионата Австралии-2025 американкой Мэдисон Киз. Представительница Казахстана одержала победу в трех сетах со счетом 6:7, 6:4, 6:2.
В четвертьфинале Рыбакина сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко из Беларуси, которая была сильнее испанки Джессики Боусас-Манейро (6:1, 7:5).
«Еще одна непростая соперница. Мы играли друг с другом очень много раз — это всегда было упорное противостояние. Надеюсь, вам понравится наш матч и он получится хорошим. Спасибо, что пришли и поддержали нас сегодня», — сказала Рыбакина в интервью на корте.
Счет личных встреч между Рыбакиной и Соболенко 7−4 в пользу представительницы Беларуси. В этом сезоне Соболенко обыграла Рыбакину в четвертьфинале турнира в Берлине.
Напомним, Арина Соболенко является действующей победительницей турнира в Цинциннати. В прошлогоднем финале она обыграла Джессику Пегулу из США.
Турнир категории WTA 1000 в Цинциннати завершится 18 августа. Его общий призовой фонд составляет $5,1 млн.