Карен Хачанов перед US Open станет девятой ракеткой мира

Российский теннисист Карен Хачанов вернется в топ-10 мирового одиночного рейтинга.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

29-летний россиянин сохранит за собой девятую строчку в live-рейтинге, которую он завоевал после выхода в четвертый круг «Мастерса» в Цинциннати, где он впервые в карьере снялся по ходу матча против третьей ракетки мира Александра Зверева из Германии (5:7, 0:3).

Единственным теннисистом, который имел возможность опередить Хачанова в рейтинге, был датчанин Хольгер Руне, но он в четвертьфинале сенсационно уступил 136-й ракетке мира Теренсу Атману из Франции (2:6, 3:6).

Таким образом, Хачанов впервые с июня 2023 года вернется в топ-10 мирового рейтинга АТР и станет первой ракеткой России. Рейтинг будет обновлен на следующей неделе после завершения «Мастерса» в Цинциннати и перед началом квалификации Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

«Мастерс» в Цинциннати с призовым фондом 9,1 млн долларов завершится 18 августа. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (7:6, 6:2).

Матчи квалификации US Open в Нью-Йорке пройдут с 18 по 21 августа. Матчи основных сеток пройдут с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем US Open является Янник Синнер, обыгравший в прошлогоднем финале американца Тэйлора Фритца (6:3, 6:4, 7:5).

