Кудерметова вышла в ¼ финала престижного турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла польку Магду Линетт (6:4, 6:3) в матче четвертого круга турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. За это время Кудерметова сделала четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету ее соперницы три подачи навылет, пять двойных ошибок и один из восьми реализованных брейк-пойнтов.

«Думаю, это просто мой настрой. Стараюсь получать удовольствие от тенниса. Последние несколько недель собой очень горжусь», — сказала Кудерметова после матча.

Ранее Кудерметова обыграла в Цинциннати двух теннисисток из топ-20 — швейцарку Белинду Бенчич (6:4, 7:6) и датчанку Клару Таусон (3:6, 7:6, 6:4). В четвертьфинале 28-летняя россиянка встретится с экс-россиянкой Варварой Грачёвой, которая с июня 2023 года представляет Францию.

Турнир в Цинциннати с призовым фондом 5,1 млн долларов завершится 18 августа. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в прошлогоднем финале обыграла американку Джессику Пегулу (6:3, 7:5).

