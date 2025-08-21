Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее

Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над представительницей Австралии Айлой Томлянович в матче второго круга турнира категории WTA 500 в Монтеррее (Мексика).
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 34 минуты. В четвертьфинале Александрова сыграет с Линдой Носковой из Чехии.
30-летняя Александровой занимает 14-е место в мировом рейтинге. На счету теннисистки пять побед на турнирах WTA. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2023, 2025) и Открытого чемпионата Франции (2025). В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.
Турнир в Монтеррее относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии «хард». Соревнования завершатся 23 августа. Среди представительниц России на турнире четыре раза побеждала Анастасия Павлюченкова (2010, 2011, 2013, 2017).