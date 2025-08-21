Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее

30-летняя Александровой занимает 14-е место в мировом рейтинге. На счету теннисистки пять побед на турнирах WTA. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2023, 2025) и Открытого чемпионата Франции (2025). В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.