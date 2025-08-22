«Не верю, что это произошло». Диана Шнайдер — о камбэке с 1:5

— Если честно, я не верю, что это произошло, но очень горжусь собой. Думаю, уровень тенниса был потрясающий — зрителям должно было понравиться. На каждом матчболе соперницы я думала: «Что ж, даже если я не выиграю, то этот матч хотя бы сделает меня сильнее». И я продолжала бороться, заставляла соперницу работать еще сильнее. Эта игра для меня очень полезна", — приводит слова Шнайдер ТАСС.