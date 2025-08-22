Ричмонд
«Не верю, что это произошло». Диана Шнайдер — о камбэке с 1:5

Российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала победу в матче ¼ финала турнира категории WTA 500 в Монтеррее.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Robert Prange/Getty Images

Напомним, 22-я ракетка мира Шнайдер в четвертьфинале турнира в Мексике встречалась с представительницей Бельгии Элизе Мертенс 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). По ходу матча в решающем сете россиянка проигрывала 1:5, но сумела переломить ход встречи и отыграть четыре матчбола.

— Если честно, я не верю, что это произошло, но очень горжусь собой. Думаю, уровень тенниса был потрясающий — зрителям должно было понравиться. На каждом матчболе соперницы я думала: «Что ж, даже если я не выиграю, то этот матч хотя бы сделает меня сильнее». И я продолжала бороться, заставляла соперницу работать еще сильнее. Эта игра для меня очень полезна", — приводит слова Шнайдер ТАСС.

В полуфинале Шнайдер сыграет с 71-й ракеткой мира из США Алисией Паркс. Паркс во втором круге сенсационно выбила с турнира первую сеяную Эмму Наварро.

Соревнования в Монтеррее завершатся 23 августа. Их общий призовой фонд составляет $1,6 млн.

После Мексики Шнайдер отправится в Нью-Йорк на заключительный в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат США.

