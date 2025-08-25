Ричмонд
Медведев сенсационно вылетел с US Open, устроив сканадал: видео

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл французу Бенжамену Бонзи (3:6, 5:7, 7:6, 6:0, 4:6) в первом круге Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча против 51-й ракетки мира продолжалась 3 часа и 44 минуты. Медведев сделал 21 эйс, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 6 из 19 брейк-поинтов. На счету Бонзи семь эйсов, четыре двойные ошибки и 5 из 15 реализованных брейк-поинтов.

По ходу матча Медведев несколько раз допускал неприличные жесты в адрес своего соперника.

В третьем сете Медведев на матчболе спровоцировал остановку матча. Бонзи не попал первую подачу, после чего на корте появился фотокорреспондент, который ошибочно подумал, что матч закончился. Судья на вышке из-за помехи и возникшей паузы вернул французу первую подачу, что взбесило россиянина. Медведев вступил в перепалку с арбитром и начал подзадоривать трибуны, которые не утихали больше пяти минут, устроив в адрес судьи громкий гул.

«Ты мужчина? Ты мужчина? Почему ты дрожишь? Ты домой уйти хочешь? Ребята, он хочет уйти домой. Ему платят за матч, а не за часы. Что говорил Райли Опелка? Что говорил Райли Опелка? Что говорил Райли Опелка?» — сказал Медведев.

В феврале американский теннисист Райли Опелка заявил, что Грег Алленсворт, обслуживавший этот матч, является худшим судьей в ATP и его нужно отстранить от работы.

Действия Медведева привели к тому, что Бонзи ошибся на матчболе, после чего проиграл свою подачу и упустил победу в третьем сете. Имея психологическое преимущество, россиянин разгромил француза в следующей партии со счетом 6:0, однако решающий сет остался за Бонзи. После поражения Медведев не совладал с эмоциями и сломал ракетку.

«Я никогда с таким не сталкивался. Не знаю. Возможно, мы ждали пять минут перед матч‑пойнтом. Потом играть стало очень тяжело. Было очень шумно — постоянно во время розыгрышей и между ними… Атмосфера была очень дикой. Я старался сохранять спокойствие и оставаться в матче. Это было нелегко. В конце я отдал на корте все, что у меня было, и сегодня одержал победу», — сказал Бонзи в послематчевом интервью.

Медведев впервые с 2017 года вылетел в первом круге US Open и завершил сезон с одним выигранным матчем на турнирах Большого шлема — на Australian Open против 418-й ракетки мира Касидита Самрея из Таиланда (6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2). Примечательно, что Бонзи обыграл россиянина второй раз за два месяца. В конце июня они встречались в первом круге «Ролан Гаррос» и тогда француз сенсационно одержал победу в четырех сетах — 7:6, 3:6, 7:6, 6:2.

Впервые с февраля 2019 года Медведев вылетит из топ-15 мирового рейтинга ATP. На данный момент в live-рейтинге он находится на 16-й позиции, но по ходу US Open экс-первая ракетка мира может опуститься еще ниже.

Во втором круге Бонзи сыграет с американцем Маркесом Хироном, который в пятисетовом поединке обыграл аргентинца Мариано Навоне (6:0, 7:5, 4:6, 5:7, 6:4).

US Open завершится 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл американца Тейлора Фрица (6:3, 6:4, 7:5).

