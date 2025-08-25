Медведев сенсационно вылетел с US Open, устроив сканадал: видео

«Я никогда с таким не сталкивался. Не знаю. Возможно, мы ждали пять минут перед матч‑пойнтом. Потом играть стало очень тяжело. Было очень шумно — постоянно во время розыгрышей и между ними… Атмосфера была очень дикой. Я старался сохранять спокойствие и оставаться в матче. Это было нелегко. В конце я отдал на корте все, что у меня было, и сегодня одержал победу», — сказал Бонзи в послематчевом интервью.