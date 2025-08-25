Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блинкова обыграла украинку и вышла во второй круг US Open

Российские теннисистки Анна Блинкова и Анастасия Потапова вышли во второй круг Открытого чемпионата США (US Open).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Блинкова обыграла украинку Юлию Стародубцеву (6:3, 6:1). Матч против 63-й ракетки мира продолжался 1 час 19 минут. Россиянка сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. На счету ее соперницы одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Во втором круге Блинкова встретится с четвертой ракеткой мира Джессикой Пегулой из США, которая в первом круге уверенно прошла египтянку Маяр Шериф (6:0, 6:4).

Потапова обыграла китаянку Чжу Линь (6:4, 4:6, 6:2). Матч против 303-й ракетки мира продолжался 2 часа 3 минуты. Россиянка сделала два эйса, допустила десять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету ее соперницы одна двойная ошибка и три из пяти реализованных брейк-пойнта.

Во втором круге Потапова встретится с победительницей завтрашнего матча между американкой Алисией Паркс и россиянкой Миррой Андреевой.

US Open завершится 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в прошлогоднем финале обыграла Джессику Пегулу (7:5, 7:5).

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше