Блинкова обыграла украинку и вышла во второй круг US Open

Блинкова обыграла украинку Юлию Стародубцеву (6:3, 6:1). Матч против 63-й ракетки мира продолжался 1 час 19 минут. Россиянка сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. На счету ее соперницы одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух.