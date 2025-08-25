Блинкова обыграла украинку и вышла во второй круг US Open

Блинкова обыграла украинку Юлию Стародубцеву (6:3, 6:1). Матч против 63-й ракетки мира продолжался 1 час 19 минут. Россиянка сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. На счету ее соперницы одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух.
Во втором круге Блинкова встретится с четвертой ракеткой мира Джессикой Пегулой из США, которая в первом круге уверенно прошла египтянку Маяр Шериф (6:0, 6:4).
Потапова обыграла китаянку Чжу Линь (6:4, 4:6, 6:2). Матч против 303-й ракетки мира продолжался 2 часа 3 минуты. Россиянка сделала два эйса, допустила десять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету ее соперницы одна двойная ошибка и три из пяти реализованных брейк-пойнта.
Во втором круге Потапова встретится с победительницей завтрашнего матча между американкой Алисией Паркс и россиянкой Миррой Андреевой.
US Open завершится 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в прошлогоднем финале обыграла Джессику Пегулу (7:5, 7:5).