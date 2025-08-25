Джокович одержал рекордную 75‑ю победу подряд на старте ТБШ

Матч против 48-й ракетки мира продолжался 2 часа 25 минут. Джокович сделал семь подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету его соперника один эйс, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
По информации Opta, эта победа стала для Джоковича 75‑й подряд в стартовых матчах на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордом в Открытой эре (с 1968 года) среди мужчин и женщин. Эта серия длится с 2006 года, когда серб в первом круге Australian Open проиграл американцу Полу Голдстейну (2:6, 6:1, 3:6, 2:6).
Примечательно, что последнее поражение Джоковича на старте турнира Большого шлема произошло 19 лет назад — спустя всего полтора месяца после рождения Тьена. Таким образом, 38-летний серб обыграл соперника, который младше его в два раза.
«Хотел бы я быть возраста Лернера. Когда тебе под 40, нужно учиться сохранять силы на самые важные моменты. Во мне по-прежнему есть огонь и мотивация, а болельщики придают мне сил. Надеюсь, я смогу двигаться дальше», — сказал Джокович после матча.
Во втором круге Джокович сыграет с 149-й ракеткой мира Закари Свайдой из США, который в первом круге уверенно обыграл венгра Жомбора Пироша (6:4, 6:2, 7:5).
US Open завершится 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл американца Тейлора Фрица (6:3, 6:4, 7:5).