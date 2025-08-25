US Open отстранил фотографа за вмешательство в матч Медведева

В третьем сете на матчболе Бонзи при счете 5:4 в пользу француза фотограф выбежал на корт, ошибочно полагая, что матч закончился. Судья на вышке из-за помехи и возникшей паузы вернул французу первую подачу, которую он ранее не попал, что взбесило Медведева. Он вступил в перепалку с арбитром и начал подзадоривать трибуны, которые не утихали больше пяти минут, устроив громкий гул в адрес судьи.
Бонзи ошибся на повторной подаче и упустил возможность завершить сет в свою пользу. Медведев, воспользовавшись психологическим преимуществом, полученным во время остановки матча, разгромил соперника в четвертой партии со счетом 6:0, однако в решающем сете победу одержал француз.
По информации портала Puntodebreak, фотокорреспондент в сопровождении охраны был выведен с корта сразу после завершения третьего сета. Он больше не будет работать на матчах US Open в этом году.
US Open завершится 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл американца Тейлора Фрица (6:3, 6:4, 7:5).