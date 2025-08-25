US Open отстранил фотографа за вмешательство в матч Медведева

В третьем сете на матчболе Бонзи при счете 5:4 в пользу француза фотограф выбежал на корт, ошибочно полагая, что матч закончился. Судья на вышке из-за помехи и возникшей паузы вернул французу первую подачу, которую он ранее не попал, что взбесило Медведева. Он вступил в перепалку с арбитром и начал подзадоривать трибуны, которые не утихали больше пяти минут, устроив громкий гул в адрес судьи.