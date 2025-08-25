Медведев во время матча на US Open думал о завершении карьеры

В третьем сете на матчболе Бонзи при счете 5:4 в пользу француза на корт выбежал фотограф, который ошибочно полагал, что матч завершился. Судья на вышке из-за помехи и возникшей паузы вернул французу первую подачу, которую он ранее не попал, что взбесило Медведева. Он вступил в перепалку с арбитром и начал подзадоривать трибуны, которые не утихали больше пяти минут, устроив громкий гул в адрес судьи.
«Я был разочарован и думал: “У него матчбол на подаче, я ни разу за матч не сделал брейк”. Казалось, все кончено. И тут второй мяч — если судья промолчит, он подаст вторую, выиграет очко, и на этом все. А тут он дает ему первую. И я думаю: “Что сказать, что сделать”.
Хотелось выплеснуть злость, но я не мог — правила есть правила, я на корте. И я просто выразил эмоции и недовольство, а толпа подхватила без особых подсказок. Было забавно наблюдать. В тот момент подумал: “Может, весело завершить карьеру после одного матча на US Open”.
В какой-то момент я просил их угомониться, но они не останавливались. Думал: “Ладно, попробую успокоить, чтобы затихли”. Не вышло, ну и ладно. Он мог подать не через шесть минут, а через три, но кто-то свистнул, и он не подал. Его проблема.
Сегодня я не сделал ничего плохого, правда? Задержал матч на шесть минут? Не я, а болельщики. Показывал им сердечки, потому что люблю их. Любовь в Нью-Йорке. Они сами все сделали, я не вмешивался. И они помогли мне вернуться в игру. Мне было весело.
Конец ли это моей карьеры? Проживая этот момент, я думал: “Было бы здорово завершить карьеру одним матчем на US Open”. Но нет, не сегодня. Конечно, когда заканчиваешь карьеру, никогда не знаешь, где это произойдет. Но сегодня промелькнула мысль, что возможно, это подходящее место», — сказал Медведев.
Медведев впервые с 2017 года вылетел в первом круге US Open. В 2021 году он стал чемпионом этого турнира, обыграв в финале серба Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4). Спустя несколько месяцев после этого успеха россиянин стал первой ракеткой мира. Еще дважды Медведев выходил в финал US Open — в 2019 году он уступил испанцу Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6), а в 2023 году его обыграл Джокович (3:6, 6:7, 3:6).
US Open завершится 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл американца Тейлора Фрица (6:3, 6:4, 7:5).