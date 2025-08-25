Медведев во время матча на US Open думал о завершении карьеры

«Я был разочарован и думал: “У него матчбол на подаче, я ни разу за матч не сделал брейк”. Казалось, все кончено. И тут второй мяч — если судья промолчит, он подаст вторую, выиграет очко, и на этом все. А тут он дает ему первую. И я думаю: “Что сказать, что сделать”.



Хотелось выплеснуть злость, но я не мог — правила есть правила, я на корте. И я просто выразил эмоции и недовольство, а толпа подхватила без особых подсказок. Было забавно наблюдать. В тот момент подумал: “Может, весело завершить карьеру после одного матча на US Open”.



В какой-то момент я просил их угомониться, но они не останавливались. Думал: “Ладно, попробую успокоить, чтобы затихли”. Не вышло, ну и ладно. Он мог подать не через шесть минут, а через три, но кто-то свистнул, и он не подал. Его проблема.



Сегодня я не сделал ничего плохого, правда? Задержал матч на шесть минут? Не я, а болельщики. Показывал им сердечки, потому что люблю их. Любовь в Нью-Йорке. Они сами все сделали, я не вмешивался. И они помогли мне вернуться в игру. Мне было весело.



Конец ли это моей карьеры? Проживая этот момент, я думал: “Было бы здорово завершить карьеру одним матчем на US Open”. Но нет, не сегодня. Конечно, когда заканчиваешь карьеру, никогда не знаешь, где это произойдет. Но сегодня промелькнула мысль, что возможно, это подходящее место», — сказал Медведев.