Медведев впервые проиграл в первом круге на трех ТБШ подряд

Даниил Медведев уступил в первом круге на трех турнирах «Большого шлема» подряд. Это произошло впервые в его карьере.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В 2025 году Медведев проиграл британцу Кэмерону Норри на старте «Ролан Гаррос» (5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7). Затем россиянин проиграл французу Бенжамену Бонзи в первом круге Уимблдона со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:7). Накануне Даниил вновь уступил Бонзи на этот раз на старте Открытого чемпионата США — 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6.

На Australian Open-2025 Медведев дошел до второго круга.

Даниил Медведев потерпел первое поражение в первом матче US Open с 2017 года: тогда в стартовом круге турнира он проиграл Денису Шаповалову из Канады. Россиянин выиграл US Open в 2021 году, в 2019 и 2023 годах играл в финале.

На счету 29-летнего Медведева, который занимает 13-е место в мировом рейтинге, 20 титулов в одиночном разряде, среди которых победы на Итоговом турнире и US Open.

Заключительный, четвертый турнир «Большого шлема» в сезоне US Open проходит на покрытии «хард». Призовой фонд соревнования составляет рекордные для тенниса 90 миллионов долларов.

